A qué hora juega Newell´s vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En el choque correspondiente a la octava fecha, ambos clubes rosarinos llegan con realidades muy distintas: la Lepra no tiene victorias, está en zona de descenso y tendrá el debut de Frank Darío Kudelka como técnico, mientras que el Canalla se ubica en puestos de playoffs.

El clásico entre Newells y Rosario Central será este domingo 1 de marzo a las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa

Newell´s jugará este domingo frente a Rosario Central, el clásico interzonal por la octava fecha del Torneo Apertura, en lo que será una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

Este choque enfrenta a ambos clubes en dos realidades distintas. La Lepra es uno de los peores equipos del torneo: no tiene victorias, está en zona de descenso y tendrá el debut de Frank Darío Kudelka como técnico.

Mientras que, el Canalla se posiciona en los primeros puestos de la Zona B con 11 unidades, a tan solo 5 del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, es decir, que se mantiene dentro de los puestos para disputar los playoffs.

Pensando en el equipo que disputará una nueva edición del clásico de la ciudad, Kudelka tendrá una baja importante, ya que el delantero Matías Cóccaro, se recupera de una lesión y no puede estar a disposición del cuerpo técnico para el clásico. Sin embargo, podrá contar con la presencia del arquero Josué Reinatti y el marcador de punta izquierdo Martin Luciano.

En esa línea, con la convocatoria de estos dos últimos, el entrenador debutante no realizaría cambios en la formación respecto al último choque.

Por su parte, Central viene de ganarle como visitante en la última fecha a Gimnasia y Esgrima La Plata y marcha cuarto en la Zona B con 11 unidades y a cinco del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pensando en el 11 inicial, Jorge Almirón contará con el regreso al primer equipo de varios jugadores importantes, quienes fueron preservados en el choque frente al Lobo para llegar en óptimas condiciones al clásico.

Ante esto, Franco Ibarra reemplazará a Federico Navarro, Alejo Veliz podría ingresar por Enzo Copetti y Agustín Sández es otro de los que retornará a la titularidad en lugar de Alexis Soto.

Newell’s vs. Rosario Central: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 17
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Marcelo Alberto Bielsa
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Héctor Paletta

Newell’s vs. Rosario Central: probables formaciones

  • Newell´s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Kudelka.
  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.
