Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

El tenista de 25 años se consagró en el IEB+ Challenger de Tigre II tras vencer a Miguel Damas en 3 sets y volvió a levantar un trofeo luego de dos años. "Del último título a hoy, me pasaron 400 mil cosas por la cabeza", contó.

En una semana soñada en el IEB+ Challenger de Tigre, Facundo Díaz Acosta desplegó su mejor tenis, venció al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0 ante su gente y volvió a levantar un título en Argentina, luego del ATP 250 de Buenos Aires en 2024. El argentino mostró carácter para revertir situaciones adversas, dejó en el camino a duros rivales y levantó un título tras dos años.

En primera ronda venció a Joao Eduardo Schiessi por 6-1 y 6-0; en segunda ronda, a Nicolás Sánchez Izquierdo por 6-4 y 6-2; en cuartos de final se cruzó con su compatriota Bautista Torre y lo venció en sets corridos. Ya en semifinales, se enfrentó al segundo preclasificado, Álvaro Guillén Meza, perdió el primer set y lo dio vuelta para poder llegar a una nueva final en su casa.

La última vez que había llegado a una final en Tigre había sido en 2022, cuando perdió contra Santiago Rodríguez Taverna , y no la pudo ganar; pero esta vez se sacó la espina. Horas antes había jugado un partido maratónico en semifinales y debía volver a la cancha con poco descanso ante un sólido Miguel Damas, pero lo logró.

Tuvo un arranque muy bajo y solo pudo concretar el 40 % de los puntos ganados con el primer servicio. Del otro lado, el español tuvo uno de sus mejores sets del torneo y lo cerró en 46 minutos. Sin embargo, su nivel mejoró y pudo quebrar para ponerse 3-2. Sostuvo la distancia y llevó el partido a un tercero al volver a romper el servicio.

E l tercer set fue el reflejo de lo que pudo demostrar en sus primeros partidos de esta semana. Lo cerró 6-0, después de un sexto game que fue eterno; pero, en el séptimo match point, lo consiguió. Facu Díaz Acosta levantó su primer Challenger en Argentina con la gente a su favor y su familia, que lo acompañó desde el primer día.

A pesar de su gran felicidad, el campeón del ATP 250 de Buenos Aires en 2024 contó a C5N.com que estuvo a punto de no disputar el torneo: “Rescato que estuve cerca de no jugar; me levanté el sábado pasado de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar. Salí a hacer lo mejor que podía en este torneo y me terminó saliendo muy bien”.

Luego del campeonato, el tenista subió al puesto N.º 238 del ranking ATP: “Antes de arrancar la semana estaba cerca del 300 y, si vos me preguntabas si me sentía cerca del nivel, sí. Pero la realidad era otra. No podía ponerme a pensar en un ATP cuando tengo que ganar muchos partidos en Challenger”.

Tigre Facu Díaz Acosta Facu Díaz Acosta venció a Miguel Damas. AAT

Admitió en Pique y Corta que no quiere ponerse objetivos con el fin de no presionarse: “No miro mucho el ranking porque tengo ganas de sumar partidos, sea en el torneo que sea. Mi objetivo es sumar muchos partidos. Eso va a hacer que entre en la qualy de Roland Garros y que sea un buen año”.

Díaz Acosta cerró una semana de gran tenis, con la confianza renovada y un avance en el ranking. El campeón en Tigre volvió a demostrar que está para dar pelea y, sin obsesionarse con los números, tiene la mira puesta en seguir sumando partidos y meterse nuevamente en la gran pelea.