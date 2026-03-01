1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

El tenista de 25 años se consagró en el IEB+ Challenger de Tigre II tras vencer a Miguel Damas en 3 sets y volvió a levantar un trofeo luego de dos años. "Del último título a hoy, me pasaron 400 mil cosas por la cabeza", contó.

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

AAT

En una semana soñada en el IEB+ Challenger de Tigre, Facundo Díaz Acosta desplegó su mejor tenis, venció al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0 ante su gente y volvió a levantar un título en Argentina, luego del ATP 250 de Buenos Aires en 2024. El argentino mostró carácter para revertir situaciones adversas, dejó en el camino a duros rivales y levantó un título tras dos años.

Francisco Cerúndolo es la raqueta N°1 a nivel nacional.
Te puede interesar:

El tenis argentino responde a las críticas y está más vivo que nunca: nueve jugadores en el top 100 del ranking ATP

En primera ronda venció a Joao Eduardo Schiessi por 6-1 y 6-0; en segunda ronda, a Nicolás Sánchez Izquierdo por 6-4 y 6-2; en cuartos de final se cruzó con su compatriota Bautista Torre y lo venció en sets corridos. Ya en semifinales, se enfrentó al segundo preclasificado, Álvaro Guillén Meza, perdió el primer set y lo dio vuelta para poder llegar a una nueva final en su casa.

La última vez que había llegado a una final en Tigre había sido en 2022, cuando perdió contra Santiago Rodríguez Taverna, y no la pudo ganar; pero esta vez se sacó la espina. Horas antes había jugado un partido maratónico en semifinales y debía volver a la cancha con poco descanso ante un sólido Miguel Damas, pero lo logró.

Embed - Saque y Red on Instagram: "LA REVANCHA DEL 2022 Díaz Acosta se coronó en el Challenger de Tigre, cuatro años después de haber caído con Rodríguez Taverna en la final Facu pudo dar vuelta el partido para hoy sí levantar la copa ¿Qué te pareció la semana del argentino en Tigre? #Tenis #DiazAcosta #Challenger #ATP"
View this post on Instagram

Tuvo un arranque muy bajo y solo pudo concretar el 40 % de los puntos ganados con el primer servicio. Del otro lado, el español tuvo uno de sus mejores sets del torneo y lo cerró en 46 minutos. Sin embargo, su nivel mejoró y pudo quebrar para ponerse 3-2. Sostuvo la distancia y llevó el partido a un tercero al volver a romper el servicio.

El tercer set fue el reflejo de lo que pudo demostrar en sus primeros partidos de esta semana. Lo cerró 6-0, después de un sexto game que fue eterno; pero, en el séptimo match point, lo consiguió. Facu Díaz Acosta levantó su primer Challenger en Argentina con la gente a su favor y su familia, que lo acompañó desde el primer día.

A pesar de su gran felicidad, el campeón del ATP 250 de Buenos Aires en 2024 contó a C5N.com que estuvo a punto de no disputar el torneo: “Rescato que estuve cerca de no jugar; me levanté el sábado pasado de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar. Salí a hacer lo mejor que podía en este torneo y me terminó saliendo muy bien”.

Luego del campeonato, el tenista subió al puesto N.º 238 del ranking ATP: “Antes de arrancar la semana estaba cerca del 300 y, si vos me preguntabas si me sentía cerca del nivel, sí. Pero la realidad era otra. No podía ponerme a pensar en un ATP cuando tengo que ganar muchos partidos en Challenger”.

Tigre Facu Díaz Acosta
Facu Díaz Acosta venció a Miguel Damas.

Facu Díaz Acosta venció a Miguel Damas.

Admitió en Pique y Corta que no quiere ponerse objetivos con el fin de no presionarse: “No miro mucho el ranking porque tengo ganas de sumar partidos, sea en el torneo que sea. Mi objetivo es sumar muchos partidos. Eso va a hacer que entre en la qualy de Roland Garros y que sea un buen año”.

Díaz Acosta cerró una semana de gran tenis, con la confianza renovada y un avance en el ranking. El campeón en Tigre volvió a demostrar que está para dar pelea y, sin obsesionarse con los números, tiene la mira puesta en seguir sumando partidos y meterse nuevamente en la gran pelea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leonardo Aboian ocupa el puesto 997 en el ranking ATP.

Dura sanción para un tenista argentino: quedó suspendido 6 años por hacer trampa

Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Marcelo Bielsa buscará protagonismo con Uruguay en el Mundial 2026.

Los entrenadores argentinos que dirigirán en el Mundial 2026 para otros países

“Si Prestianni es culpable, su carrera conmigo terminó”,aseguró Mourinho

La determinante advertencia de Mourinho a Prestianni sobre su futuro: "Si es culpable..."

El clásico entre Newells y Rosario Central será este domingo 1 de marzo a las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa

Un Newell's en crisis recibe a Rosario Central, que quiere acercase a la punta de la Zona B

Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso, anunciaron

¿Peligra la Finalissima entre Argentina y España? Qatar suspendió todo el fútbol en el país

Rating Cero

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

últimas noticias

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

Hace 20 minutos
Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Hace 27 minutos
María Corina Machado

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

Hace 44 minutos
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Hace 46 minutos
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Hace 1 hora