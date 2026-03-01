1 de marzo de 2026 Inicio
Los entrenadores argentinos que dirigirán en el Mundial 2026 para otros países

Directores técnicos nacidos en el país estarán presentes en la próxima Copa del Mundo al frente de diferentes selecciones nacionales.

Por
Marcelo Bielsa buscará protagonismo con Uruguay en el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa buscará protagonismo con Uruguay en el Mundial 2026.

  • Cinco técnicos nacidos en Argentina estarán al mando de selecciones en la Copa del Mundo 2026.

  • Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro y Mauricio Pochettino lideran proyectos competitivos en sus respectivas federaciones.

  • Sebastián Beccacece y Néstor Lorenzo también buscarán protagonismo en el torneo.

  • La presencia de entrenadores argentinos vuelve a reflejar la influencia del país en el fútbol internacional.

La próxima Copa del Mundo contará con varios entrenadores nacidos en Argentina que dirigirán a selecciones extranjeras. Técnicos como Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro, Sebastián Beccacece, Néstor Lorenzo y Mauricio Pochettino estarán al frente de distintos proyectos nacionales en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La influencia de los entrenadores argentinos en el fútbol internacional lleva décadas consolidándose. Desde los métodos tácticos hasta la formación estratégica de planteles, muchos de ellos lograron construir carreras exitosas en ligas extranjeras y terminaron asumiendo el desafío de dirigir selecciones nacionales.

En esta edición del Mundial, ese fenómeno volverá a quedar en evidencia. Mientras Lionel Scaloni intentará defender el título con la Selección Argentina, otros técnicos formados en el país buscarán hacer historia con distintos equipos que aspiran a ser protagonistas del torneo.

Gustavo Alfaro DT Paraguay
Gustavo Alfaro lidera el proyecto de Paraguay rumbo al torneo.

Gustavo Alfaro lidera el proyecto de Paraguay rumbo al torneo.

Futbolistas argentinos que jugarán para otro país en el Mundial 2026

Entre los casos más conocidos aparece el delantero Mateo Retegui, surgido de las inferiores de Boca y con pasos por Estudiantes, Talleres y Tigre antes de emigrar a Europa. El atacante decidió representar a Italia y se convirtió en una pieza habitual de la Azzurra, que busca asegurar su presencia en la Copa del Mundo.

Otro nombre destacado es el arquero Hernán Galíndez, nacido en Rosario y formado en Rosario Central. Tras una extensa carrera en el fútbol ecuatoriano, obtuvo la nacionalidad y se consolidó como guardameta de Ecuador, selección con la que disputó eliminatorias y torneos internacionales.

También aparece el caso de Germán Berterame, delantero surgido en San Lorenzo que desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol mexicano. Su rendimiento en clubes como Atlético San Luis y Monterrey le permitió ganarse un lugar en la selección de México, con la que apunta a disputar el Mundial.

Mateo Retegui
Varios futbolistas nacidos en Argentina podrían disputar el Mundial 2026 representando a otras selecciones.

Varios futbolistas nacidos en Argentina podrían disputar el Mundial 2026 representando a otras selecciones.

Un escenario diferente es el de Giovanni Reyna, mediocampista del Borussia Dortmund. Aunque nació en Estados Unidos y representa a ese país, tiene raíces argentinas por su abuelo paterno, lo que en su momento abrió el debate sobre una posible convocatoria de la Albiceleste. Actualmente es una de las figuras jóvenes del seleccionado estadounidense.

