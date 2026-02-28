Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza El Xeneixe empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda no logra levantar cabeza en el Torneo Apertura y ahora tendrá un duro desafío entre semana. Por + Seguir en







Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Boca Juniors empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura. Después de la última victoria del Xeneixe ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el equipo de Claudio Úbeda aún no logra levantar cabeza en la liga. Ahora, se medirá el próximo miércoles a las 21 con Lanús, que viene de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Brasil.

Boca visitará La Fortaleza de Lanús para recuperar la séptima fecha del Torneo Apertura, que se había reprogramado por el compromiso internacional del equipo del sur de la provincia de Buenos Aires.

El cruce con el Granate será un verdadero desafío para Úbeda, quien logró quedarse al frente del equipo de La Ribera tras obtener buenos resultados a fines del año pasado, pero que ahora tuvo un comienzo irregular en el campeonato local con dos victorias, dos derrotas y tres empates consecutivos.

Lanús, por el contrario, viene con la moral en alto después de dar el "Maracanazo" en Brasil y ganarle un duro partido en tiempo extra al poderoso Flamengo, coronándose así campeón de la Recopa Sudamericana.

Se espera que para el próximo encuentro de Boca Juniors, la figura de Leandro Paredes pueda jugar desde el comienzo, ya que en el último partido frente al Lobo mendocino arrancó desde el banco de suplentes.