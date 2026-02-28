28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneixe empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda no logra levantar cabeza en el Torneo Apertura y ahora tendrá un duro desafío entre semana.

Por
Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Boca Juniors empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura. Después de la última victoria del Xeneixe ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el equipo de Claudio Úbeda aún no logra levantar cabeza en la liga. Ahora, se medirá el próximo miércoles a las 21 con Lanús, que viene de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Brasil.

La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.
Te puede interesar:

C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Boca visitará La Fortaleza de Lanús para recuperar la séptima fecha del Torneo Apertura, que se había reprogramado por el compromiso internacional del equipo del sur de la provincia de Buenos Aires.

El cruce con el Granate será un verdadero desafío para Úbeda, quien logró quedarse al frente del equipo de La Ribera tras obtener buenos resultados a fines del año pasado, pero que ahora tuvo un comienzo irregular en el campeonato local con dos victorias, dos derrotas y tres empates consecutivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2027848236325535861&partner=&hide_thread=false

Lanús, por el contrario, viene con la moral en alto después de dar el "Maracanazo" en Brasil y ganarle un duro partido en tiempo extra al poderoso Flamengo, coronándose así campeón de la Recopa Sudamericana.

Se espera que para el próximo encuentro de Boca Juniors, la figura de Leandro Paredes pueda jugar desde el comienzo, ya que en el último partido frente al Lobo mendocino arrancó desde el banco de suplentes.

Boca podrá llevar hinchas a Lanús por el torneo Apertura

Luego de que se confirme que el encuentro entre Lanús y Boca se posterga por la Recopa Sudamericana de la cual el Granate salió campeón, Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) habilitó la presencia de 10 mil hinchas xeneizes para el partido que se concretará el 4 de marzo en el estado Néstor Díaz Pérez.

Pero fue el presidente Nicolás Russo, desde Brasil, quien adelantó el pedido hacia la organización que luego se confirmó. Él mismo adelantó que la localidad para cada hincha xeneize costará $100 mil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura.
play

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza, empató 1 a 1 en La Bombonera y se fue silbado

Boca necesita ganar para entrar en los playoffs.

Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en búsqueda de un triunfo vital

Boca llevará 10 mil hinchas a Lanús.

Boca podrá llevar hinchas a Lanús: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Paredes busca que se sume al club.

Se ilusiona Boca: el dato clave sobre Paulo Dybala que llega desde Italia

Ruggeri fue tajante sobre el futuro de Cavani en Boca.

El campeón del mundo que fue contundente: "Cavani tiene que dejar de jugar"

Fernando Diniz fue despedido tras la derrota de Vasco da Gama ante Fluminense.

Fue verdugo de Boca y ya suma su cuarto despido en dos años: dramático presente

Rating Cero

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

La actriz protagonizó un fuerte cruce que duró más de 20 minutos y donde tuvo que intervenir la policía.

"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
play

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
play

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

últimas noticias

Así quedó el auto de Baltazar Leguizamón tras el choque en la Nascar.

El impactante choque del argentino Baltazar Leguizamón en su debut en Nascar

Hace 25 minutos
play
Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

Hace 38 minutos
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Hace 1 hora
La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

Hace 1 hora
Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Hace 1 hora