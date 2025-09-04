5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el golazo de Lionel Messi para abrir su último partido oficial en Argentina

El astro argentino metió el primer tanto de la Selección argentina frente a la Vinotinto para abrir un partido cerrado en el Monumental. Así, se convirtió en el goleador de la Albiceleste en las Eliminatorias con siete tantos.

Por
Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Una noche de emociones se vivieron en el Monumental, en el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. El partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas fue una excusa para homenajear al astro argentino. Y el primer festejo vino de la mano del 10, que con una definición exquisita metió el primer gol del partido.

lionel messi, tras jugar su ultimo partido oficial en argentina: lo que siempre sone
Te puede interesar:

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

En un partido trabado, donde la Vinotinto buscaba un buen resultado para poder clasificar al Mundial 2026, fue el crack rosarino que frotó la lámpara para abrir el encuentro. A los 38 del primer tiempo, tras un gran pase cruzado de Leandro Paredes, encontró en el área a Julián Álvarez, quien enganchó para adentro y le sirvió el gol a Messi: la paró de zurda y como los que saben la picó ante la salida del arquero Rafael Romo.

Así, Messi se convirtió en el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con siete tantos, junto al colombiano Luis Díaz. Además, metió 113 tantos con la celeste y blanca, en el máximo anotador de la historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y los memes se multiplicaron en las redes.

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y estallaron los memes en las redes

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Lionel Messi festeja su gol con Julián Álvarez.
play

Messi brilló en su despedida y metió un doblete para la goleada de la Selección por 3-0 a Venezuela

En total, Lionel Messi jugó45 partidos en Argentina.
play

Messi se despidió del público argentino: los grandes partidos en el país que serán parte de su leyenda

Este jugador ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.

Fue "enemigo" de Messi cuando jugaba en Real Madrid, ganó muchos títulos y ahora se dedica a la música

Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Rating Cero

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones.

Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

últimas noticias

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Hace 36 minutos
Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

Hace 47 minutos
play

El Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable tuit sobre su hija con discapacidad

Hace 1 hora
El Gordo Dan atacó a Luis Juez y su hija.

Guillermo Francos se despegó del Gordo Dan tras el tuit sobre Luis Juez y su hija: "Lo repudio totalmente"

Hace 1 hora
Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: Lo que siempre soñé

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

Hace 1 hora