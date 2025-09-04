Video: el golazo de Lionel Messi para abrir su último partido oficial en Argentina El astro argentino metió el primer tanto de la Selección argentina frente a la Vinotinto para abrir un partido cerrado en el Monumental. Así, se convirtió en el goleador de la Albiceleste en las Eliminatorias con siete tantos. Por







Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Una noche de emociones se vivieron en el Monumental, en el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. El partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas fue una excusa para homenajear al astro argentino. Y el primer festejo vino de la mano del 10, que con una definición exquisita metió el primer gol del partido.

En un partido trabado, donde la Vinotinto buscaba un buen resultado para poder clasificar al Mundial 2026, fue el crack rosarino que frotó la lámpara para abrir el encuentro. A los 38 del primer tiempo, tras un gran pase cruzado de Leandro Paredes, encontró en el área a Julián Álvarez, quien enganchó para adentro y le sirvió el gol a Messi: la paró de zurda y como los que saben la picó ante la salida del arquero Rafael Romo.

Así, Messi se convirtió en el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con siete tantos, junto al colombiano Luis Díaz. Además, metió 113 tantos con la celeste y blanca, en el máximo anotador de la historia.