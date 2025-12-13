Sorpresa: este es el apodo que tenía Messi en Newell's y que casi nadie conoce La Pulga empezó a jugar al fútbol en su Rosario natal, primero en el club Abanderado Grandoli y luego en la Lepra. En esa época, sus rivales lo identificaban de una manera particular. Por + Seguir en







Lionel Messi (centro) en las divisiones formativas de Newell's.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán, recordó sus enfrentamientos con Lionel Messi en el baby fútbol.

Ambos hicieron parte de las inferiores en Rosario: Messi en Newell's y Galíndez en Central.

Ya en esa época, la Pulga se destacaba del resto de los jugadores.

Galíndez reveló que lo apodaban "el colorado que juega con la 10". Lionel Messi es, sin dudas, una de las personas más famosas a nivel mundial. A pesar de su bajo perfil, prácticamente en todos los rincones del globo conocen su nombre, su cara y todos los detalles de su carrera. Sin embargo, recientemente se reveló un dato inédito: el apodo que tenía en Newell's.

La información surgió de Hernán Galíndez, arquero de Huracán, quien enfrentó a la Pulga cuando jugaba en las divisiones formativas de Rosario Central. En realidad, según contó, ya lo conocía desde antes, cuando Messi jugaba en el club Abanderado Grandoli, que estaba muy cerca de su casa y la de sus abuelos.

"El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros, incluyéndome a mí", recordó Galíndez en ESPN. Ya de adultos, volvieron a enfrentarse a nivel selecciones, Messi con la camiseta de Argentina y el arquero defendiendo la valla de Ecuador.

galindez ecuador Hernán Galíndez llegó al seleccionado de Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro. Cuál es el apodo que Messi tenía en Newell's Galíndez aseguró que Messi ya "era una bestia" cuando jugaba al baby fútbol. "Hay videos que se ven y era de esa forma. Era llamativo que, a esa edad, alguien maneje la pelota así", remarcó. "Se nombraba. Siempre le decían 'el colorado que juega con la 10'. Si escuchabas eso, arrancabas 3-0 abajo", bromeó.

El arquero señaló que sintió "mucho orgullo" de volver a enfrentar a Messi en el fútbol profesional. Incluso, contó que cambiaron la camiseta después de la victoria 1 a 0 de la Selección argentina frente a Ecuador que se jugó en el Estadio Monumental a mediados del año pasado.

"Mi hijo, que tiene 8 años, me decía: 'Quiero la camiseta de Messi'. Yo le expliqué que era difícil. Le dije a Leo Campana (jugador del Inter Miami) que me traiga una camiseta. Después a él no lo citaron al partido, pero me dijo que hablara con él después del partido y que podía cambiar la camiseta", explicó.