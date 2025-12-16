Conmoción por la muerte de una importante actriz, protagonista de una de las series más vistas de EEUU

La noticia fue confirmada por la familia de la estrella australiana, Rachael Carpani, y solicitaron “privacidad en este momento tan difícil”. El funeral será el viernes 19, pero solo con allegados y amigos cercanos.

El mundo del espectáculo internacional está de luto luego que se confirmara la muerte de la reconocida actriz, Rachael Carpani , a los 45 años. La noticia fue confirmada por la familia de la australiana.

La protagonista de NCIS: Los Ángeles, entre otras, falleció el 7 de diciembre, pero recién fue confirmado en las últimas horas por la hermana, Georgia en las redes sociales donde expresaron su dolor y solicitaron “respeto y privacidad en este difícil momento”. Al mismo tiempo, detallaron que el viernes 19 llevarán a cabo el funeral en privado, solo con allegados y amigos cercanos.

Si bien la causa del deceso de la actriz se dio luego de un a larga lucha contra una enfermedad crónica , los f amiliares los describieron como “inesperado, pero pacífico”.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani falleció inesperada pero pacíficamente después de una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre”, se lee en el comunicado.

Rachael Carpani nacido el 24 de agosto de 1980 en Sydney, Australia, pero alcanzó la fama internacional por su papel de Jodi Fountain en la serie australiana Las Hijas de Mcleod, donde actuó entre 2001 y 2009, y recibió varias nominaciones a premios por su trabajo.

También tuvo una larga carrera en Estados Unidos, participando en programas como NCIS: Los Ángeles, The Glades, If There Be Thorns y Against the Wall, así como en la serie australiana Home and Away.

Entre sus actuaciones en el cine, también compartió cartel con Liam Hemsworth en la película Triangle, lanzada en 2009, y apareció en filmes como The Rachels y realizó intervenciones en el programa All Saints.

En 2021, Carpani empezó con algunos problemas de salud: tuvo una complicación abdominal, que la llevó a una cirugía y a un diagnóstico complejo con endometriosis y adenomiosis. Tras ello, la actriz se animó a hablar de lo que pasó y les agradeció a los médicos por ayudarla a tratar el dolor: “Me dieron voz y un espacio sin prejuicios para expresar el hecho de que había sufrido un dolor crónico prácticamente desde que tenía 13 años”.