Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Después del éxito de la primera temporada, se supo cuándo llegarán los próximos capítulos. La expectativa por la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez es enorme.

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

La serie Cien años de soledad fue una de las mayores apuestas de Netflix. Cuando se estrenó la primera temporada, a fines de 2024, muchas personas dudaban de que pudiera hacerle justicia al universo literario creado por Gabriel García Márquez, pero su éxito fue tal que ya se anunció la segunda parte.

Los primeros ocho capítulos sorprendieron a los suscriptores y a la crítica por la fidelidad con la que representaron la estética de los personajes y el realismo mágico del pueblo de Macondo. Las potentes actuaciones terminaron de redondear un producto que dejó al público con ganas de más.

La expectativa es grande, ya que se espera que la segunda temporada de Cien años de soledad mantenga la fidelidad a la novela que la convirtió en un éxito dentro del catálogo de Netflix. El desafío no será fácil, pero, hasta el momento, la producción ha demostrado estar a la altura.

De qué trata Cien años de soledad

La serie de Netflix es una adaptación de la novela Cien años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez y publicada en 1967, que marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana. La historia sigue a varias generaciones de la familia Buendía y se sitúa en el legendario pueblo de Macondo.

Según adelantó Netflix, la segunda temporada continuará el relato a partir del armisticio de Neerlandia. Un atentado tramado por los conservadores traerá al pueblo a Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo y le dará continuidad legítima a la estirpe de los Buendía. Además, la llegada de una compañía bananera precipitará la ruina del pueblo.

Cuándo se estrena Cien años de soledad en Netflix

La segunda temporada de Cien años de soledad se estrenará en Netflix en agosto de 2026. Por ahora, la plataforma no dio más detalles sobre la producción, aunque se especula que podría tener una extensión similar a la de la primera entrega, cuyos ocho capítulos están disponibles en el catálogo.

