Rodrigo De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Lionel Messi en una foto

El "Motorcito" de la Selección apartó a un fanático que se acercó bruscamente al 10 y tapó a un niño para aparecer junto a Messi.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

El futbolista Rodrigo "Motorcito" De Paul participó del cierre del GOAT Tour de Lionel Messi en Nueva Delhi y, al momento de realizar una foto grupal, mantuvo alejado a un hombre que intentó colocarse bruscamente al lado del 10 desplazando a un niño que se encontraba al lado de ambos futbolistas.

Messi junto a De Paul y Suárez en India.
El primero en reaccionar es el equipo de seguridad, que empujó con un brazo al fanático, y luego el mediocampista lo fulminó con la mirada y para reafirmar la reacción del guardaespaldas volvió a acercar al niño que había quedado atrás y lo colocó a su lado, a centímetros de Messi.

El cierre del GOAT Tour se realizó en el estadio Arun Jaitley en India y también estuvo presente el jugador del Inter Miami Luis Suárez. De Paul y Suárez acompañaron a Messi durante las actividades programadas y los encuentros con niños donde recibió muestras de admiración.

En una de esas actividades, 25 niños de la Academia Minerva pudieron jugar al fútbol con La Pulga y el nene desplazado era uno de ellos. En un gesto de respeto por la ilusión de los más pequeños de la cancha, De Paul lo mantuvo cerca de Messi sin importarle enojar al hombre que había querido desplazarlo.

El valor de una foto con Lionel Messi y los incidentes del GOAT Tour 2025

El valor de un apretón de manos y una foto con el 10 de la Selección argentina ascendía a u$s 11.000 según la página oficial del organizador.

