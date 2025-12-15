15 de diciembre de 2025 Inicio
La comodidad del mejor del mundo: el look monocromático de Messi al estilo oversize

Después de ganar su primer título de liga en la MLS, el capitán argentino aprovechó unos días de descanso. Sorprendió con un outfit que combina el relax con un toque de sofisticación.

Messi deslumbró con un outfit en una paleta de tonos neutros.

  • Lionel Messi se mostró cómodo y relajado con un look oversize.
  • El astro eligió un outfit monocromático basado en el blanco roto.
  • Combinó una remera clásica con unos shorts de corte rústico.
  • Completó el conjunto con unas zapatillas deportivas blancas y grises.

Todo lo que hace Lionel Messi llama la atención, ya sea adentro o afuera de la cancha. Después de conseguir su primer título de liga en la MLS con el Inter de Miami, el capitán de la Selección argentina se tomó unos días de descanso y se mostró muy cómodo con un look monocromático al estilo oversize.

En un video que subió a redes sociales, el 10 impactó con una remera holgada de corte recto y manga corta, en un tono blanco roto y tela de algodón, lo que aportó un aire de comodidad y frescura. El cuello redondo y el estilo oversize le dieron un toque casual, pero la paleta neutra elevó el outfit a un terreno más refinado.

La Pulga combinó la remera con unos shorts en el mismo tono blanco roto, creando un efecto monocromático que alargó visualmente su figura. El largo justo por encima de la rodilla y el acabado rústico equilibraron lo deportivo con lo elegante. Para completar el look, eligió unas zapatillas deportivas blancas con detalles grises.

La impactante estatua que homenajea a Messi en India

La ciudad de Calcuta, en India, inauguró este sábado la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi. Se trata de una estructura realizada en hierro y fibra de vidrio, a la que un equipo de 45 trabajadores se dedicó durante meses bajo la dirección del artista Monti Paul, y que supera los 20 metros de altura.

La estatua representa al capitán argentino de pie, sonriente y levantando la Copa del Mundo en su mano derecha. El objetivo es que el monumento quede emplazado en la misma calle donde ya se encuentra una estatua de bronce dedicada a Diego Maradona, símbolo del fanatismo hindú por la Selección.

"Esta es una estatua de 20 metros. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días", explicó a la prensa el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose. El proyecto fue impulsado por el club que preside, el Sree Bhumi Sporting, para homenajear a la enorme comunidad de seguidores locales de Messi.

