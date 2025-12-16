Le respondió a Martin Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine Unas polémicas declaraciones del prestigioso director generó la respuesta del actor, que protagoniza la saga de Iron Man. + Seguir en







Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Martin Scorsese es uno de los grandes nombres en la historia del cine, con películas tan destacadas como ‘Taxi Driver’, ‘Uno de los nuestros’ y ‘Shutter Island’ entre muchas otras.

Un director que continúa creando grandes obras, y que se hizo viral en 2019 por unas declaraciones en las que señaló que las películas de Marvel "no son cine“.

Sobre ello habló Robert Downey Jr., otro gran nombre dentro del cine y de enorme importancia en lo que a Marvel se refiere. Al ser preguntando durante una entrevista sobre las declaraciones de Scorsese.

Sobre ello habló Robert Downey Jr., otro gran nombre dentro del cine y de enorme importancia en lo que a Marvel se refiere. Al ser preguntando durante una entrevista sobre las declaraciones de Scorsese, Downey Jr. declaró que aprecio su opinión porque necesitamos todas las diferentes perspectivas para que podamos llegar a un punto central y avanzar.

Marvel-logotipo Cuál fue la respuesta de Robert Downey Jr. a Scorsese sobre su opinión sobre Marvel Ante los comentarios de Robert Downey Jr., el presentador insistió sobre el tema y le preguntó si “te sentiste insultado cuando dijo que no es cine”, a lo que el actor respondió que “sería como decir que Howard Stern no es radio. No tiene sentido”.

