IR A
IR A

Le respondió a Martin Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Unas polémicas declaraciones del prestigioso director generó la respuesta del actor, que protagoniza la saga de Iron Man.

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

  • Martin Scorsese es uno de los grandes nombres en la historia del cine, con películas tan destacadas como ‘Taxi Driver’, ‘Uno de los nuestros’ y ‘Shutter Island’ entre muchas otras.
  • Un director que continúa creando grandes obras, y que se hizo viral en 2019 por unas declaraciones en las que señaló que las películas de Marvel "no son cine“.
  • Sobre ello habló Robert Downey Jr., otro gran nombre dentro del cine y de enorme importancia en lo que a Marvel se refiere. Al ser preguntando durante una entrevista sobre las declaraciones de Scorsese.
  • Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese, pero teniendo claro en todo momento que las producciones de Marvel forman parte de la industria del cine de la misma forma que otro tipo de obras.

Martin Scorsese es uno de los grandes nombres en la historia del cine, con películas tan destacadas como ‘Taxi Driver’, ‘Uno de los nuestros’ y ‘Shutter Island’ entre muchas otras. Un director que continúa creando grandes obras, y que se hizo viral en 2019 por unas declaraciones en las que señaló que las películas de Marvel "no son cine“. Scorsese llegó a definirlas como ”parques temáticos“, señalando que ”no es un cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.
Te puede interesar:

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

Sobre ello habló Robert Downey Jr., otro gran nombre dentro del cine y de enorme importancia en lo que a Marvel se refiere. Al ser preguntando durante una entrevista sobre las declaraciones de Scorsese, Downey Jr. declaró que aprecio su opinión porque necesitamos todas las diferentes perspectivas para que podamos llegar a un punto central y avanzar.

Marvel-logotipo

Cuál fue la respuesta de Robert Downey Jr. a Scorsese sobre su opinión sobre Marvel

Ante los comentarios de Robert Downey Jr., el presentador insistió sobre el tema y le preguntó si “te sentiste insultado cuando dijo que no es cine”, a lo que el actor respondió que “sería como decir que Howard Stern no es radio. No tiene sentido”.

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese, pero teniendo claro en todo momento que las producciones de Marvel forman parte de la industria del cine de la misma forma que otro tipo de obras.

robert-downey-jr-star-wars
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 9 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 9 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 10 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 13 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 14 minutos