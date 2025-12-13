13 de diciembre de 2025 Inicio
River dio el golpe en Miami: venció 3-1 al Chelsea y jugará la final de la Messi Cup

La Sub-16 del Millonario la rompió en las semifinales de la competencia y, con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, superó al equipo londinense y se metió en el partido definitorio. Su rival será el Atlético de Madrid.

Bruno Cabral

Bruno Cabral, una de las figuras de River y la Messi Cup.

La Sub 16 de River Plate está viviendo un momento soñado en Fort Lauderdale, Miami: venció por 3-1 a Chelsea y se metió en la gran final de la Messi Cup 2025. Con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, el Millonario bailó al equipo londinense en el Florida Blue Training Center y sacó pasaje al partido definitorio: será frente a Atlético de Madrid, este domingo, en el estadio de Inter Miami.

Messi observa la Sub 16 de River que se metió en semifinales.
El flamante torneo juvenil que lleva el nombre del astro argentino Lionel Messi, donde juegan los equipos más importantes del mundo, le cayó de la mejor manera a la institución de Núñez, que fue de menor a mayor durante toda la competencia y buscará este domingo el título.

El equipo que dirige Martín Pellegrino arrancó con el pie derecho el partido, gracias a un zurdazo cruzado de Sayago, a los 17 minutos del primer tiempo. Enseguida, los Blues igualaron de penal, a través de Reggie Watson. Sin embargo, en el segundo tiempo llegó el show del Millonario, con tantos de Ramiro Álvarez y el goleador Bruno Cabral, quien sentenció el resultado en el primer cuarto del segundo tiempo.

El camino de River en la Messi Cup comenzó con viento en contra. Tras un 2-2 frente al Barcelona, donde no pudo aguantar el resultado, sumó una injusta derrota ante Manchester City por 2-1. En la última fecha de la fase de grupos salió lo mejor del Millonario, con Lionel Messi como observador de lujo, y goleó 5-1 a Inter de Milán, para clasificar a las semifinales del certamen, donde no tuvo piedad con el equipo inglés.

De esta manera, el Millonario buscará el título este domingo en el Chase Stadium del Inter Miami, a las 18, frente al Atlético de Madrid, quien venció en la otra semifinal a Manchester City por 3-2.

Mirá el resumen de la victoria de River Plate sobre Chelsea en la semifinal de la Messi Cup

