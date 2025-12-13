River dio el golpe en Miami: venció 3-1 al Chelsea y jugará la final de la Messi Cup

La Sub 16 de River Plate está viviendo un momento soñado en Fort Lauderdale, Miami: venció por 3-1 a Chelsea y se metió en la gran final de la Messi Cup 2025. Con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, el Millonario bailó al equipo londinense en el Florida Blue Training Center y sacó pasaje al partido definitorio: será frente a Atlético de Madrid, este domingo, en el estadio de Inter Miami.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1999941248354824642&partner=&hide_thread=false
El flamante torneo juvenil que lleva el nombre del astro argentino Lionel Messi, donde juegan los equipos más importantes del mundo, le cayó de la mejor manera a la institución de Núñez, que fue de menor a mayor durante toda la competencia y buscará este domingo el título.
El equipo que dirige Martín Pellegrino arrancó con el pie derecho el partido, gracias a un zurdazo cruzado de Sayago, a los 17 minutos del primer tiempo. Enseguida, los Blues igualaron de penal, a través de Reggie Watson. Sin embargo, en el segundo tiempo llegó el show del Millonario, con tantos de Ramiro Álvarez y el goleador Bruno Cabral, quien sentenció el resultado en el primer cuarto del segundo tiempo.
El camino de River en la Messi Cup comenzó con viento en contra. Tras un 2-2 frente al Barcelona, donde no pudo aguantar el resultado, sumó una injusta derrota ante Manchester City por 2-1. En la última fecha de la fase de grupos salió lo mejor del Millonario, con Lionel Messi como observador de lujo, y goleó 5-1 a Inter de Milán, para clasificar a las semifinales del certamen, donde no tuvo piedad con el equipo inglés.
De esta manera, el Millonario buscará el título este domingo en el Chase Stadium del Inter Miami, a las 18, frente al Atlético de Madrid, quien venció en la otra semifinal a Manchester City por 3-2.