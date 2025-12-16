Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo Detrás de un síntoma habitual puede esconderse una causa más compleja, y un diagnóstico oportuno puede cambiar el rumbo de una historia que parecía simple. Por + Seguir en







El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Breeze Hunter, de 22 años, sufrió durante meses dolores de cabeza que fueron diagnosticados erróneamente como sinusitis.

La persistencia de los síntomas y la aparición de fatiga extrema llevaron a estudios más profundos. El diagnóstico real fue leucemia mieloide aguda de alto riesgo, un cáncer agresivo de la sangre.

Recibió quimioterapia en un ensayo clínico y luego un trasplante de células madre con su hermano como donante.

Tras una larga internación y un tratamiento muy exigente, logró avanzar en su recuperación. Durante semanas, el dolor de cabeza fue parte de la rutina. Aparecía, molestaba y se iba, sin levantar mayores alarmas. Incluso, las primeras consultas médicas reforzaron esa tranquilidad: todo indicaba que se trataba de una sinusitis común, un cuadro frecuente y, en apariencia, fácil de tratar.

Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a no encajar. La persistencia de los síntomas, ciertos detalles que no terminaban de desaparecer y una sensación constante de malestar llevaron a profundizar los estudios. Fue entonces cuando una nueva evaluación médica abrió un escenario completamente distinto al esperado.

Cuál fue el diagnóstico real de la joven que le habían dicho que tenía sinusitis La leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer de rápida progresión Redes Sociales Durante varios meses, Breeze Hunter, una estudiante universitaria de 22 años, convivió con una fuerte presión en la cabeza y dolores persistentes que atribuyó a una infección de los senos paranasales. “Sentía mucho líquido en los oídos y eso me provocaba dolores de cabeza”, contó. Recorrió distintas clínicas y, en casi todas, recibió el mismo diagnóstico: sinusitis. Sin embargo, con el correr del tiempo, el cansancio extremo y la debilidad comenzaron a interferir seriamente con su vida cotidiana.

La realidad era mucho más grave de lo que imaginaba. Los síntomas no respondían a una infección común, sino a una leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer en la sangre. Al enterarse de que padecía una anemia severa, Breeze pensó inicialmente que bastaría con un tratamiento simple, como suplementos de hierro. Esa percepción cambió rápidamente cuando los estudios confirmaron la urgencia del cuadro y fue derivada al MD Anderson Cancer Center, en Houston, donde se diagnosticó una leucemia de alto riesgo.

El abordaje médico fue intenso y prolongado. Hunter participó en un ensayo clínico y recibió quimioterapia, aunque respondió tan bien al tratamiento que solo necesitó dos ciclos de los seis previstos. Más adelante, se sometió a un trasplante de células madre, tras completar 11 rondas adicionales de radioterapia y quimioterapia para eliminar cualquier resto de células malignas.

“La quimioterapia fue más dura que la leucemia en sí”, explicó. Tras el trasplante, pasó más de un mes internada, aislada para evitar infecciones mientras su sistema inmune se recuperaba. A pesar de la dureza del proceso, sostuvo su fe: “Hubo momentos muy difíciles, pero sentía que Dios me cuidaba y sabía que iba a salir adelante”.