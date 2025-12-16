16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Esta rutina no necesita equipamiento especial, ya que puede hacerse solo con una silla y el propio peso del cuerpo. Es súper completa, ya que combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos.

Por
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

  • Estudios científicos demuestran que las sesiones de entrenamiento breves, pero intensas, son efectivas para mantenerse en forma.
  • Expertos recomiendan una rutina de solo 7 minutos que puede hacerse en casa.
  • Consiste en 12 ejercicios que deben hacerse durante 30 segundos cada uno, con 5 segundos de descanso en el medio.
  • Combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos.

Uno de los principales obstáculos con los que nos enfrentamos al momento de hacer actividad física es la falta de tiempo. Sin embargo, distintos estudios demuestran que las rutinas breves, pero intensas y completas, es decir, que trabajan todo el cuerpo, son igual de efectivas que las sesiones más largas.

El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado
Te puede interesar:

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

En este sentido, uno de los más recomendados es un entrenamiento rápido de solo 7 minutos que se puede hacer en casa. Esta rutina combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos, y no necesita mancuernas ni ningún equipo especial: se hace simplemente con una silla y el propio peso del cuerpo.

Según los expertos, la clave de estos entrenamientos cortos radica en su intensidad. Aunque el nivel de exigencia varía de una persona a otra, la recomendación general es que el esfuerzo debería sentirse como un 8 dentro de una escala del 1 al 10. Los ejercicios son básicos y pueden adaptarse según sea necesario.

sentadilla en casa

Así es la rutina de solo 7 minutos

Esta rutina de 7 minutos se basa en los principios de la calistenia, una disciplina que utiliza el propio peso corporal para trabajar los grupos musculares más importantes. Este tipo de entrenamiento no solo mejora la fuerza, sino que también favorece la capacidad cardiovascular, la flexibilidad y la coordinación.

La rutina de entrenamiento consiste en 12 ejercicios que deben realizarse durante 30 segundos cada uno, con un descanso de 5 segundos entre uno y otro. La ventaja es que puede adaptarse a distintos niveles de exigencia, por lo que resulta apta tanto para principiantes como para personas más experimentadas.

  1. Jumping jacks (saltos de tijera).
  2. Sentadillas en la pared.
  3. Flexiones.
  4. Abdominales.
  5. Step-ups (subir y bajar de una silla).
  6. Sentadillas.
  7. Fondos de tríceps en silla.
  8. Plancha.
  9. Rodillas altas (correr en el lugar).
  10. Estocadas.
  11. Flexiones con rotación (similares a las clásicas, pero se agrega un giro y se extiende un brazo hacia el cielo).
  12. Plancha lateral.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La falta de pescado durante un mes reduce nutrientes esenciales que influyen en el corazón, el cerebro y la vista.

Atención: esto le pasa al cuerpo si dejás de comer pescado por un mes

De acuerdo con Harvard Health Publishing, solo una parte limitada de la expectativa de vida está determinada por los genes.

Por qué las charlas diarias pueden ser un factor clave para la longevidad según expertos

El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

¿Cuántas horas hay que dormir como mínimo para beneficiar la salud y vivir más?.

Cuantas horas de sueño mínimas necesitas por día para beneficiar la longevidad

El Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) consiste en rondas breves de trabajo intenso. 

La rutina de solo 15 minutos para comenzar el día lleno de energía

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 11 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 11 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 12 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 15 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 16 minutos