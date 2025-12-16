El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados Esta rutina no necesita equipamiento especial, ya que puede hacerse solo con una silla y el propio peso del cuerpo. Es súper completa, ya que combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos. Por + Seguir en







Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

Estudios científicos demuestran que las sesiones de entrenamiento breves, pero intensas, son efectivas para mantenerse en forma.

Expertos recomiendan una rutina de solo 7 minutos que puede hacerse en casa.

Consiste en 12 ejercicios que deben hacerse durante 30 segundos cada uno, con 5 segundos de descanso en el medio.

Combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos. Uno de los principales obstáculos con los que nos enfrentamos al momento de hacer actividad física es la falta de tiempo. Sin embargo, distintos estudios demuestran que las rutinas breves, pero intensas y completas, es decir, que trabajan todo el cuerpo, son igual de efectivas que las sesiones más largas.

En este sentido, uno de los más recomendados es un entrenamiento rápido de solo 7 minutos que se puede hacer en casa. Esta rutina combina ejercicios de fuerza con otros aeróbicos, y no necesita mancuernas ni ningún equipo especial: se hace simplemente con una silla y el propio peso del cuerpo.

Según los expertos, la clave de estos entrenamientos cortos radica en su intensidad. Aunque el nivel de exigencia varía de una persona a otra, la recomendación general es que el esfuerzo debería sentirse como un 8 dentro de una escala del 1 al 10. Los ejercicios son básicos y pueden adaptarse según sea necesario.

sentadilla en casa Así es la rutina de solo 7 minutos Esta rutina de 7 minutos se basa en los principios de la calistenia, una disciplina que utiliza el propio peso corporal para trabajar los grupos musculares más importantes. Este tipo de entrenamiento no solo mejora la fuerza, sino que también favorece la capacidad cardiovascular, la flexibilidad y la coordinación.

La rutina de entrenamiento consiste en 12 ejercicios que deben realizarse durante 30 segundos cada uno, con un descanso de 5 segundos entre uno y otro. La ventaja es que puede adaptarse a distintos niveles de exigencia, por lo que resulta apta tanto para principiantes como para personas más experimentadas.

Jumping jacks (saltos de tijera). Sentadillas en la pared. Flexiones. Abdominales. Step-ups (subir y bajar de una silla). Sentadillas. Fondos de tríceps en silla. Plancha. Rodillas altas (correr en el lugar). Estocadas. Flexiones con rotación (similares a las clásicas, pero se agrega un giro y se extiende un brazo hacia el cielo). Plancha lateral.