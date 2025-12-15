Revelan que un importante club inglés quiso comprar a Lionel Messi en los comienzos de su carrera La carrera del rosarino estuvo a punto de dar un giro radical en 2008, cuando un importante equipo británico ofreció 30 millones de euros por su ficha. Por + Seguir en







Messi en sus inicios como futbolista en el FC Barcelona de España. Google

La carrera de Lionel Messi en el Barcelona estuvo a punto de tomar un giro radical en 2008, cuando el Manchester City, recién adquirido por el jeque Sheikh Mansour, realizó una oferta millonaria por el delantero argentino, que entonces tenía 21 años. Esta revelación, calificada de "accidental", proviene de Mark Bowen, quien fue el segundo entrenador del club inglés en esa época de transición.

Según detalló Bowen en el podcast Business of Sport, la oferta surgió en el último día del mercado de fichajes de verano de 2008, cuando la nueva directiva del City buscaba realizar una adquisición impactante. "Era el último día del mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los nuevos propietarios querían hacer algo", explicó Bowen. En medio de una serie de ofertas especulativas por jugadores de primer nivel, la propuesta por Messi fue una de las que se lanzó, aunque sin grandes expectativas.

El destino inicial del City fue fichar al brasileño Robinho. No obstante, el entonces presidente del Barcelona sorprendió al revelar públicamente que el club de Manchester había ofrecido 30 millones de euros por el rosarino. Bowen recordó la respuesta tajante del dirigente catalán ante el intento de fichaje: "¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!".

La oferta, aunque malograda y aparentemente lanzada por error administrativo en el marco de una ambiciosa estrategia de captación, demostró la magnitud de la inversión del nuevo Manchester City y su deseo de sumar una superestrella.