Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras que cobrarán estos grupos el próximo mes.

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos del SUAF para enero de 2026.
  • La suba corresponde al dato de inflación que midió el Indec en noviembre, que fue del 2,5%.
  • Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • En el caso de la AUH, solo se otorga el 80% del total.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para el primer año del 2026, que se actualizarán en base a la Ley de Movilidad, la cual toma como referencia el último dato de inflación, que en este caso fue del 2,5%.

Esta propuesta, que aún no fue debatida en el ámbito parlamentario, busca focalizar la asistencia hacia los sectores más vulnerables de la población.

Esta propuesta, que aún no fue debatida en el ámbito parlamentario, busca focalizar la asistencia hacia los sectores más vulnerables de la población.

Cuánto aumentan las Asignaciones Familiares de ANSES en enero 2026

El organismo confirmó que los titulares de las Asignaciones Familiares recibirán un aumento del 2,5% en sus haberes a partir de enero, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrado por el Indec.

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) aumentan un 2,5% para el primer mes del 2026.

Vale destacar que, en el caso de la AUH, solo se otorga el 80% del total. En ese sentido, las nuevas cifras son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.697,46
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $61.252
  • Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33.
