Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

El hombre de 32 años está siendo investigado como presunto responsable por el crimen de los cineastas, quienes fueron degollados. Se le fijó una fianza de u$s4 millones.

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

La Policía de Los Ángeles detuvo en las últimas horas a Nick, hijo de Rob Reiner y Michel Singer, como presunto autor del crimen de la pareja de cineastas, encontrados degollados en su casa de Brentwood.

Nick Reine, de 32 años, era conocido por tener problemas mentales y adicción a lasdrogas.
Según trascendió, la noche anterior al asesinato, la reconocida pareja en el mundo del espectáculo internacional y su hijo habían asistido a una fiesta navideña en la casa del comediante y presentador Conan O’Brien en Los Ángeles. Allí, padre e hijo tuvieron una fuerte discusión y se marcharon del lugar.

Nick, hijo del medio de la pareja Rob Reiner y Michael Singer, de 32 años, quedó detenido acusado como el principal sospechoso por crimen de los cineastas, y se le fijó una fianza de cuatro millones de dólares.

El hombre de 32 años tuvo, durante años, duras luchas personales contra las adicciones, y su experiencia como indigente: pasó por múltiples centros de rehabilitación y vivió en la calle entre los 19 y 22 años en Maine, Nueva Jersey y Texas. Según trascendió, la relación con su familiar era tensa.

Si bien había una interna familiar, Rob intentó mediar con su hijo para ayudarlo con las adicciones. Incluso llegaron a colaborar juntos en Being Charlie (2015), una película semi-autobiográfica sobre su adicción a las drogas y al alcohol desde los 15 años.

Rob Reine, Michele Singer y Nick

Si bien aún se investiga si eso fue el detonante del crimen, las víctimas fueron encontradas por su hija, Romy, y ella advirtió a la Policía que su hermano “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”. Según los primeros indicios filtrados por la prensa, los famosos habrían sufrido heridas por arma blanca. Posteriormente, se detalló que fueron degollados.

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner

Hollywood atraviesa horas de profundo impacto tras la muerte del reconocido cineasta Rob Reiner, director de Cuando Harry conoció a Sally. Fue hallado sin vida junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su propiedad de Los Ángeles.

La familia Reiner confirmó el fallecimiento a través de un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Tras conocerse la noticia, amigos cercanos del director comenzaron a llegar. Entre ellos se encontraban los comediantes Billy Crystal y Larry David, quienes permanecieron brevemente en la propiedad antes de retirarse. Según testigos, Crystal se mostró visiblemente afectado y “al borde del llanto” al abandonar la casa, una imagen que rápidamente se difundió en Hollywood y en redes sociales.

La amistad entre Reiner y Crystal se remontaba a casi 50 años, cuando se conocieron en 1975 durante el rodaje de la serie All in the Family, donde interpretaban a mejores amigos. Aquella química en pantalla dio origen a un vínculo que se mantuvo durante décadas, incluso hasta el día de la muerte del cineasta.

