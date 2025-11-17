17 de noviembre de 2025 Inicio
Video: Boca recuperó la camiseta con la que homenajeó a Miguel Ángel Russo y se la devolvió a la familia

La remera, lanzada al cielo el pasado 18 de octubre en la previa del partido entre el Xeneize y Belgrano, apareció en un campo en Uruguay, en la localidad de Cañada Nieto. Edinson Cavani lo invitó a ver el partido ante Tigre y, luego, le entregó la prenda a su hijo Nacho, quien se emocionó hasta las lágrimas.

Por
La camiseta cayó en un campo a más de 150 kilómetros de La Bombonera.

La camiseta cayó en un campo a más de 150 kilómetros de La Bombonera.

Casi un mes después del homenaje a Miguel Ángel Russo, la familia del exentrenador fallecido recibió la camiseta que Boca había lanzado en la previa del partido entre el Xeneize y Belgrano. El productor rural que la encontró finalmente se la pudo devolver y Nacho Russo no pudo contener las lágrimas.

Boca le ganó a Tigre en La Bombonera con un gol de penal de Cavani
Paredes explicó por qué le cedió el penal a Cavani

Agustín Eugui fue quien encontró la remera en su campo en la localidad de Cañado Nieto, Uruguay y, de la mano de Edinson Cavani, estuvo presente este fin de semana en La Bombonera en el partido que el Xeneize le ganó a Tigre y, luego, entregó la prenda.

Es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando entre nosotros. La verdad que cuando me la entregó se me puso la piel de gallina. Cuando la encontró ya se me puso la piel de gallina y la quería ver, la quería tener, la quería oler”, sostuvo el futbolista del Matador e hijo del extécnico entre lágrimas en diálogo con el Canal de Boca.

Al mismo tiempo, le agradeció a Eugui: “Agradecerte de corazón por el gesto que tuviste, y a vos también Edinson por contactarte y de hacerlo rápido. La verdad que no puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron este tiempo son todas señales de vida de que sigue estando acá”.

Por su parte, también fue un momento emocionante para el propio productor rural quien reconoció que “es increíble toda la situación y que vuelva la camiseta”. “Por algo volvió, es increíble”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1990253654339993978&partner=&hide_thread=false

El homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

El lanzamiento de la camiseta fue en la previa del partido en la que Boca jugó contra Belgrano en la Bombonera.

El ayudante de campo del entrenador fallecido, Claudio Úbeda, y Leandro Paredes soltaron una camiseta con globos con los colores de la institución. Si bien un principio nadie supo dónde iba a terminar, finalmente la camiseta cayó en el campo del productor rural, Agustín Eugui en Uruguay.

Según relató el periodista uruguayo Pepe Temperan en su cuenta de X, “un joven productor rural de Soriano, trabajando en el campo, se encontró con algo que brillaba: era la camiseta homenaje a Russo que Boca Juniors mandó al cielo en memoria del exentrenador fallecido recientemente”.

El hallazgo, tan inesperado como simbólico, cerró el homenaje con una imagen poética: la camiseta de Russo, llevada por el viento, cruzando el río y encontrando su lugar en tierras uruguayas.

