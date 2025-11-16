Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

El actor estadounidense se encuentra en la Argentina por la presentación de una película y presenció el partido entre el Xeneize y el Matador por el torneo Clausura 2025.

Johnny Depp asistió a la Bombonera para presenciar el partido entre Boca y Tigre , que se desarrolló en el marco de la fecha 16 de la zona A del torneo Clausura 2025. El actor estadounidense se encuentra en la Argentina por la presentación de una película.

Depp observó el encuentro entre Boca y Tigre en uno de los palcos de la Bombonera, por lo que presenció el partido por la última jornada de la fase regular del campeonato. En este marco, la cuenta del canal digital del club de La Ribera difundió un video en el que se escucha al actor estadounidense expresar "dale, Boca" , por lo que expuso su simpatía con el Xeneize.

El actor estadounidense llegó a Argentina hace una semana para presentar su segunda película como director , Modigliani, tres días en Montparnasse, y su arribo generó gran expectativa entre el público local.

Johnny Depp presente en La Bombonera para ver a Boca ante Tigre Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jKIKUPplxs

Durante su estadía en el país, que incluyó la presentación de su filme en las salas argentinas y la participación en una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio , protagonista de la película, también fue distinguido como "Visitante Ilustre" de La Plata.

"Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios", indicó entre risa y agregó: " Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad".

Embed Prendete a #ElCanalDeBoca y alentá al Xeneize como Johnny Depp pic.twitter.com/Pu5genmv6y — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 16, 2025

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

El actor Johnny Depp llegó a la Argentina en el marco de la presentación de su nueva película, pero también aprovechó para disfrutar de la noche porteña acompañada de sus amigos, música y gastronomía argentina.

La estrella de Hollywood, que también fue reconocido como visitante ilustre de La Plata, no se privó de disfrutar de una noche en la ciudad de Buenos Aires. Vivió una exclusiva reunión en el Hotel Faena donde tocó la guitarra y cantó junto a amigos.

En una cita reservada para un selecto grupo de invitados en el emblemático hotel de Puerto Madero, Depp llegó acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez y se trasladaron a El Mercado, según los videos publicados por algunos de los presentes en sus redes sociales, se vio que el director compartió una mesa que ofrecía una atmósfera de iluminación tenue y decoración sofisticada.

Entre los asistentes también se encontraban figuras reconocidas como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, Concepción Blaquier y María Campos, con quien compartió un momento a pura música arriba del escenario para tocar la guitarra y cantar juntos disfrutando una noche distendida.