Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba La banda británica llega por primera vez al territorio cordobés con un recital en el Kempes dentro de su gira sudamericana. + Seguir en







Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz confirmó su regreso a la Argentina con un show en Córdoba programado para el jueves 26 de noviembre de 2026. La banda liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentará en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, en lo que posiblemente sea uno de los recitales internacionales más destacados del año en el interior del país. Con la preventa en marcha en una famosa plataforma, se espera aún el valor de las entradas generales.

La visita se enmarca en la gira de presentación de "The Mountain", el nuevo álbum del grupo lanzado el 27 de febrero pasado, que incluye colaboraciones con los argentinos Bizarrap y Trueno, además de una lista extensa de artistas de distintas partes del mundo que cantan en cinco idiomas. El disco fue adelantado en shows especiales realizados en Los Ángeles antes de que la banda confirmara su recorrido por Sudamérica.

Este será el tercer paso de Gorillaz por Argentina, luego de sus presentaciones en el Festival Bue de 2017 y el Quilmes Rock de 2022, y el primero fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la fecha cordobesa, se espera que en los próximos días se anuncie una presentación en un festival en la capital del país.

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Cómo comprar las entradas para el show de Gorillaz en Córdoba Las entradas se comercializan exclusivamente a través de Enigma Tickets, en el sitio enigmatickets.com. La preventa exclusiva para clientes BBVA comienza el jueves 7 de mayo a las 16 horas y se extiende hasta el viernes 8 de mayo a las 15 horas, o hasta agotar el stock disponible de 3.750 tickets. La venta general arranca el viernes 8 de mayo a las 16 horas y seguirá disponible hasta el día del show, el 26 de noviembre, sujeta también a disponibilidad y con precio a confirmar.

Quienes compren con tarjeta de crédito BBVA a través de QR MODO desde la aplicación del banco podrán acceder a una promoción de hasta seis cuotas sin interés. El máximo permitido es de seis entradas por transacción. Hay que aclarar que la financiación aplica únicamente al valor de las entradas y no cubre los costos de emisión, retiro o envío. Respecto de las restricciones de edad, los menores a partir de los 4 años deben abonar entrada. Los de hasta 15 años deben concurrir acompañados por uno de sus padres, mientras que los de 16 y 17 años deben ir con un adulto mayor de edad. Precio de las entradas del show de Gorillaz en Córdoba Durante la fase de preventa BBVA, el precio de la entrada de campo está fijado en $110.000. Los valores para la venta general no fueron dados a conocer aún y se esperan para cuando se abra esa instancia el 8 de mayo.