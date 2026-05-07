El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

El anuncio sorprendió a todos los televidentes. Estaba al aire hace cinco años y ya se sabe qué ciclo lo reemplazará.

La televisión argentina atraviesa horas de fuerte tensión luego de que se confirmara el final de “A la Tarde”, el programa conducido por Karina Mazzocco en América TV . La noticia generó un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo.

La propia conductora fue quien anunció en vivo el levantamiento del ciclo tras cinco años al aire y se mostró completamente emocionada frente a cámara. “ Estoy muy movilizada y triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros ”, expresó Karina Mazzocco durante su descargo, dejando en evidencia el impacto que tuvo la decisión empresarial.

La conductora de televisión recordó el recorrido del programa y destacó que el ciclo “marcó agenda”, “creció”, “generó polémicas” y hasta “provocó incomodidades”, una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia las internas que existirían dentro de América TV.

Además, Karina lanzó otra definición que rápidamente se viralizó en redes sociales: “ Un horario muy deseado y muy codiciado que va a quedar libre a finales de mayo ”. En el ambiente televisivo consideran que esa frase dejó al descubierto la feroz competencia interna por la franja horaria de la tarde.

La situación explotó aún más después de que Ángel de Brito revelara en su cuenta de X el levantamiento del programa antes de que las autoridades del canal lo comunicaran oficialmente al equipo. Según trascendió, varios integrantes de A la Tarde se enteraron de la noticia leyendo el posteo del conductor de LAM, lo que generó enojo y tristeza dentro de la producción.

En programas de espectáculos de televisión incluso hablaron de “escándalo” y aseguraron que Karina Mazzocco quedó muy afectada por la manera en que se manejó la información. También surgieron versiones sobre tensiones entre distintas figuras del canal y supuestas operaciones internas vinculadas al futuro de la franja horaria.

Quiénes reemplazarán a Karina Mazzocco en América TV

Tras la confirmación del final de “A la Tarde”, también salió a la luz quiénes ocuparán el espacio que dejará libre Karina Mazzocco en América TV. Según informó Ángel de Brito, los elegidos serían Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, quienes volverán a la pantalla del canal con un nuevo programa diario.

tartu-y-sabrina-rojas-en-america-tv-2173069 Los los elegidos para reemplazar a Karina Mazzocco en el canal de televisión América serían Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli.

La dupla ya había trabajado junta en Pasó en América y ahora regresará con una propuesta renovada que se emitirá de 16.30 a 18horas, exactamente en la franja que actualmente ocupa A la Tarde.

Desde América TV apostarían nuevamente a un formato más orientado al entretenimiento y a los temas de espectáculo para intentar recuperar audiencia en uno de los horarios más competitivos de la televisión abierta. Mientras tanto, todavía no se confirmó oficialmente cuál será el futuro de Karina Mazzocco dentro del canal, aunque distintas versiones indican que continuaría vinculada a la empresa para futuros proyectos.