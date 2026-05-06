6 de mayo de 2026 Inicio
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Una figura de Barcelona y España eligió entre Boca y River: "Siempre me gustó"

El jugador, que es considerado como uno de los mejores del mundo, expuso su simpatía por un grande del fútbol argentino y revolucionó a los hinchas.

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Gavi junto a Lamine Yamal

Gavi junto a Lamine Yamal, otra figura de Barcelona.

El mediocampista español Gavi, quien se desempeña en Barcelona y es considerado por varios seguidores del fútbol como uno de los mejores jugadores del mundo, expuso su simpatía por Boca en la previa del clásico entre el Blaugrana y Real Madrid, que se jugará el domingo desde las 16 por la fecha 35 de la liga española.

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En diálogo con DSports, Gavi remarcó su afecto por el Xeneize, mientras utilizaba un pantalón con los colores azul y amarillo. "Siempre me ha gustado Boca. No sé si por la afición o el estadio", expresó el futbolista de 21 años, quien es una de las últimas apariciones de La Masía.

Por otro lado, se refirió a las selecciones candidatas a ser campeón en la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio. "Argentina es uno de los favoritos del Mundial, porque tienen a Leo Messi, y además tienen jugadores muy buenos. También creo que Francia está ahí. Voy a dar tres, aparte de España: Argentina, Francia y Portugal", remarcó.

Los dichos de Gavi se produjeron en medio de la revolución en los hinchas del equipo de La Ribera, después de que el exintegrante del Consejo de Fútbol del club Mauricio "Chicho" Serna reconociera que el astro brasileño Neymar fue ofrecido a la institución, aunque no avanzaron las negociaciones. "No pasó de ahí: un ofrecimiento que uno no sabe si es concreto, si le están vendiendo humo o si le están ofreciendo algo real", señaló en diálogo con un grupo de medios en Ecuador.

Boca complicó su clasificación: qué necesita para avanzar en la Copa Libertadores

Boca sufrió un golpe duro en Ecuador al caer en la noche del martes 1-0 ante Barcelona SC en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El único gol de la noche lo marcó Héctor "Tito" Villalba, exfutbolista de San Lorenzo, quien aprovechó un contraataque para dejar sin respuestas al equipo argentino y sellar un resultado que cambió el escenario del grupo.

El conjunto xeneize no logró imponer condiciones y pagó caro su falta de eficacia en los metros finales, en un partido donde tuvo momentos de dominio pero careció de profundidad. Ahora la derrota lo dejó sin margen de error en una zona que se volvió extremadamente pareja y abierta de cara a las últimas dos fechas.

Tras este resultado, la tabla quedó con Boca, Cruzeiro y Universidad Católica igualados en puntos, mientras que Barcelona se metió nuevamente en la pelea. La diferencia de gol y los enfrentamientos directos empiezan a jugar un papel clave en un grupo donde cualquier detalle puede definir la clasificación a octavos de final.

Para clasificar, el camino más directo para Boca es claro: ganar los dos partidos que le quedan como local, ante Cruzeiro y Universidad Católica, en La Bombonera. Con esos seis puntos alcanzaría una línea que le aseguraría la clasificación a octavos sin depender de terceros.

Si no logra puntaje perfecto, el escenario se complejiza. Un triunfo y un empate lo dejarían atado a otros resultados del grupo, mientras que cualquier tropiezo adicional podría obligarlo a depender de la diferencia de gol o incluso dejarlo fuera de la competencia. En este contexto, los cruces entre sus rivales directos también serán determinantes.

Las dos últimas fechas del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 ya tienen cronograma definido y serán decisivas para Boca. La fecha 5 se jugará el martes 19 de mayo, cuando Boca Juniors reciba a Cruzeiro en La Bombonera, mientras que en paralelo Universidad Católica enfrentará a Barcelona SC en Chile. La fecha 6 se disputará entre el 26 y el 28 de mayo, con Boca nuevamente como local ante Universidad Católica en Buenos Aires, y el otro cruce será Cruzeiro vs. Barcelona en Brasil, cerrando así el grupo.

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