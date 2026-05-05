5 de mayo de 2026 Inicio
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Se conocieron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura: quién dirige cada llave

La Liga Profesional brindó la lista de los jueces encargados de impartir justicia en el primer cruce de playoffs. Todos los partidos se disputarán entre sábado y domingo.

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Sebastián Zunino y Pablo Echavarría dirigirán a River y Boca

Sebastián Zunino y Pablo Echavarría dirigirán a River y Boca, respectivamente.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para el inicio de los playoffs del Torneo Apertura, que se disputarán este fin de semana, en el arranque de la fase final del campeonato. Entre los duelos más destacados del sábado, Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano a las 16:30. Esa misma tarde, a las 19, Pablo Echavarría dirigirá el cruce entre Boca y Huracán, mientras que el domingo, a la misma hora, Sebastián Zunino será el juez principal en el partido entre River y San Lorenzo.

La final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba
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En cuanto a las designaciones, sorprendieron algunas ausencias. El oriundo de González Catán Nicolás Ramírez no fue incluido en esta ronda para preservarlo de cara a las instancias decisivas o por sus compromisos en torneos de la Conmebol. Por otro lado, el árbitro internacional Facundo Tello, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión y está designado para el Mundial 2026, no dirigirá en campo pero sí estará presente como encargado del VAR en el partido entre Argentinos y Lanús.

Cabe destacar que en esta instancia, en caso de que los partidos terminen igualados tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, la llave se definirá mediante tiros desde el punto penal.

  • 16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

  • 19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

  • 21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

  • 21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

  • 15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

  • 17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

  • 19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

  • 21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

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