Se conocieron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura: quién dirige cada llave La Liga Profesional brindó la lista de los jueces encargados de impartir justicia en el primer cruce de playoffs. Todos los partidos se disputarán entre sábado y domingo. Por + Seguir en







Sebastián Zunino y Pablo Echavarría dirigirán a River y Boca, respectivamente.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para el inicio de los playoffs del Torneo Apertura, que se disputarán este fin de semana, en el arranque de la fase final del campeonato. Entre los duelos más destacados del sábado, Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano a las 16:30. Esa misma tarde, a las 19, Pablo Echavarría dirigirá el cruce entre Boca y Huracán, mientras que el domingo, a la misma hora, Sebastián Zunino será el juez principal en el partido entre River y San Lorenzo.

En cuanto a las designaciones, sorprendieron algunas ausencias. El oriundo de González Catán Nicolás Ramírez no fue incluido en esta ronda para preservarlo de cara a las instancias decisivas o por sus compromisos en torneos de la Conmebol. Por otro lado, el árbitro internacional Facundo Tello, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión y está designado para el Mundial 2026, no dirigirá en campo pero sí estará presente como encargado del VAR en el partido entre Argentinos y Lanús.

Cabe destacar que en esta instancia, en caso de que los partidos terminen igualados tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, la llave se definirá mediante tiros desde el punto penal.

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