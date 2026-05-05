Se conocieron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura: quién dirige cada llave

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para el inicio de los playoffs del Torneo Apertura, que se disputarán este fin de semana, en el arranque de la fase final del campeonato. Entre los duelos más destacados del sábado, Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano a las 16:30. Esa misma tarde, a las 19, Pablo Echavarría dirigirá el cruce entre Boca y Huracán, mientras que el domingo, a la misma hora, Sebastián Zunino será el juez principal en el partido entre River y San Lorenzo.
En cuanto a las designaciones, sorprendieron algunas ausencias. El oriundo de González Catán Nicolás Ramírez no fue incluido en esta ronda para preservarlo de cara a las instancias decisivas o por sus compromisos en torneos de la Conmebol. Por otro lado, el árbitro internacional Facundo Tello, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión y está designado para el Mundial 2026, no dirigirá en campo pero sí estará presente como encargado del VAR en el partido entre Argentinos y Lanús.
Cabe destacar que en esta instancia, en caso de que los partidos terminen igualados tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, la llave se definirá mediante tiros desde el punto penal.
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Los árbitros para los octavos de final del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
- 16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
- 19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
- 21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
- 21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
- 15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
- 17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
- 19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
- 21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco