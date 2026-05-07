Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Carabobo El equipo de Núñez ganó 2 a 1 en un partido durísimo contra el conjunto venezolano por la cuarta fecha del Grupo H en la Copa Sudamericana. Ahora, buscará mantener la buena racha de cara al siguiente encuentro. Por + Seguir en







El conjunto de Núñez retomará los entrenamientos de cara a su próximo enfrentamiento. X: River Plate

Con arbitraje del paraguayo Derlis López, River, sobre la hora, le ganó 2 a 1 a Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana. Ahora, el conjunto millonario, dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, viajará a Buenos Aires para preparar su próximo encuentro.

Ahora, River se enfrentará a San Lorenzo, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Primera División del fútbol argentino. El Millonario, que terminó en el segundo lugar de la zona B detrás del imparable Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá al Ciclón en el Estadio Monumental el próximo domingo a las 19. En un duelo mata-mata, el clásico del fin de semana será uno de los partidos más esperados del inicio de los playoffs.

Con pocas ideas en la creación de juego y escasas llegadas al área contraria, el equipo de Núñez tendrá una oportunidad única de revertir su imagen ante su gente y recuperar la confianza de sus fanáticos el próximo domingo. De conseguir el triunfo, River avanzará a los cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave en la que Vélez Sarsfield recibirá como local a Gimnasia de La Plata.

De avanzar, la próxima etapa del torneo local será la próxima semana; River jugará otra vez de local, independientemente del equipo al que le toque enfrentar. En tanto, en el plano internacional, el Millonario tiene dos encuentros pendientes por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en el Estadio Monumental. El equipo del Chacho deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.

Chacho Coudet Eduardo "Chacho" Coudet, el entrenador de River, preparará el próximo partido, que será decisivo para la continuidad del equipo millonario en el certamen local. Redes sociales Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River después del Mundial El argentino Nicolás Otamendi estaría muy cerca de concretar su llegada a River Plate cuando finalice la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y se termine su contrato con el Benfica de Portugal en junio próximo, situación que permitiría su retorno al fútbol local como jugador libre.