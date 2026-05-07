Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Carabobo

Con arbitraje del paraguayo Derlis López, River, sobre la hora, le ganó 2 a 1 a Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana. Ahora, el conjunto millonario, dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, viajará a Buenos Aires para preparar su próximo encuentro.
Ahora, River se enfrentará a San Lorenzo, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Primera División del fútbol argentino. El Millonario, que terminó en el segundo lugar de la zona B detrás del imparable Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá al Ciclón en el Estadio Monumental el próximo domingo a las 19. En un duelo mata-mata, el clásico del fin de semana será uno de los partidos más esperados del inicio de los playoffs.
Con pocas ideas en la creación de juego y escasas llegadas al área contraria, el equipo de Núñez tendrá una oportunidad única de revertir su imagen ante su gente y recuperar la confianza de sus fanáticos el próximo domingo. De conseguir el triunfo, River avanzará a los cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave en la que Vélez Sarsfield recibirá como local a Gimnasia de La Plata.
De avanzar, la próxima etapa del torneo local será la próxima semana; River jugará otra vez de local, independientemente del equipo al que le toque enfrentar. En tanto, en el plano internacional, el Millonario tiene dos encuentros pendientes por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en el Estadio Monumental. El equipo del Chacho deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.
Chacho Coudet
Eduardo "Chacho" Coudet, el entrenador de River, preparará el próximo partido, que será decisivo para la continuidad del equipo millonario en el certamen local.
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Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River después del Mundial
El argentino Nicolás Otamendi estaría muy cerca de concretar su llegada a River Plate cuando finalice la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y se termine su contrato con el Benfica de Portugal en junio próximo, situación que permitiría su retorno al fútbol local como jugador libre.
César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, informó que las negociaciones entre el marcador central y los dirigentes de Núñez se encuentran en la etapa final. El defensor, fanático de River, firmaría un vínculo por 18 meses para sumarse a un plantel que necesita solidez en su última línea.
La llegada de Otamendi representaría uno de los pases más resonantes del mercado, y se suma a los retornos de otras figuras internacionales al país. Su presencia daría un importante salto de calidad para el conjunto que dirige técnicamente Eduardo "Chacho" Coudet de cara a los futuros compromisos internacionales, en caso de que el Millonario avance en la Copa Sudamericana.
Más allá del interés de la Major League Soccer (MLS) y los intentos del club portugués por retener al argentino, el deseo del defensor inclinaría su decisión por el club de Núñez. El referente de la Albiceleste quiere vestir la camiseta del equipo de sus amores y ponderará su regreso al país por sobre las tentadoras ofertas económicas que recibió desde Estados Unidos.