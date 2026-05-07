Nuevo escándalo de L-Gante: podría volver a la cárcel por este insólito motivo

Elian Ángel Valenzuela quedó envuelto en otro escándalo judicial que genera preocupación y pone en duda su futuro artístico y personal.

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que empresarios uruguayos lo denunciaran por presunta estafa y apropiación indebida tras la cancelación de varios shows que ya habían sido promocionados y cobrados. La noticia generó fuerte preocupación en el entorno del referente de la cumbia 420 por las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar.

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Según revelaron los periodistas Juan Etchegoyen y Gustavo Descalzi, los productores afectados aseguran que "realizaron importantes inversiones para concretar la gira" de Elián Valenzuela en Uruguay . Entre los gastos mencionados figuran "vuelos privados, traslados, alquiler de instrumentos y campañas publicitarias para recitales que finalmente nunca se realizaron".

El escándalo se agravó porque, de acuerdo a la denuncia, el cantante "habría tenido restricciones judiciales para salir del país y aun así continuó promocionando los espectáculos mediante videos difundidos en redes sociales". Así, siempre en el marco de lo denunciado, "los empresarios sostienen que recién fueron informados sobre la imposibilidad de viajar horas antes de los recitales, cuando las entradas ya estaban vendidas y los eventos prácticamente agotados".

La causa judicial investiga posibles delitos de estafa y apropiación indebida, figuras que podrían derivar en penas de prisión si avanzan las denuncias. De esta forma, el caso genera aún más repercusión porque L-Gante ya estuvo detenido anteriormente y continúa arrastrando antecedentes judiciales que podrían complicar su situación procesal. Además, en paralelo enfrenta reclamos económicos y nuevas disputas legales vinculadas a contratos y honorarios profesionales impagos.

Los shows que ponen a L-Gante bajo la lupa

Los recitales que quedaron bajo investigación debían realizarse en ciudades uruguayas como Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y Tala. Según trascendió, varios de esos eventos estaban programados para este fin de semana y para las semanas siguientes, en medio de una gira que había generado gran expectativa entre los fanáticos del cantante en el país vecino.

web-l-gante-tecnopolis L-Gante podría perderse algunos shows por una nueva causa judicial en su contra.

Los productores denunciantes aseguran que "los shows correspondientes al viernes 8 de mayo, sábado 9 y domingo 10 de mayo ya contaban con fuerte promoción local, reservas logísticas y venta anticipada de entradas". Incluso, algunos empresarios afirmaron que "L-Gante grabó videos promocionales confirmando su presencia", algo que incrementó todavía más el enojo cuando finalmente no apareció en Uruguay.

Además de los recitales previstos para mayo, los organizadores aseguran que "existían conversaciones para extender la gira durante las próximas semanas y sumar nuevas fechas en otros boliches y festivales uruguayos". Sin embargo, el conflicto judicial y las restricciones para viajar terminarían "paralizando" gran parte de esos acuerdos comerciales.