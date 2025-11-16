16 de noviembre de 2025 Inicio
Boca no puede con Tigre en la Bombonera y empata 0-0 por el torneo Clausura 2025

El Xeneize, ya clasificado a los playoff y a la Copa Libertadores 2026, busca el triunfo contra el Matador para finalizar la fase regular como líder de su zona.

Boca recibe a Tigre en la Bombonera.

Boca empata 0-0 con Tigre en la Bombonera, en el marco de la fecha 16 de la zona A del torneo Clausura 2025. El Xeneize, ya clasificado a los playoff y a la Copa Libertadores 2026, busca el triunfo que le asegure finalizar como líder del grupo, mientras que el Matador pretende la victoria para acceder a la fase eliminatoria del campeonato y a la próxima Copa Sudamericana.

En el primer tiempo, Boca buscó dominar el partido con las intervenciones de Leandro Paredes, como es habitual, mientras que también se sumó el español Ander Herrera a la gestación del juego del Xeneize al mediocampo además conformado por Milton Delgado. No obstante, los jugadores de Tigre presentaron una férrea resistencia en la mitad de la cancha y durante algunos lapsos, dificultaron el circuito del equipo de Claudio Úbeda.

En tanto, los delanteros Ignacio Russo y José Romero tuvieron un buen desempeño en el Matador, ya que en distintas jugadas superaron a los futbolistas del Xeneize, aunque no contaron con situaciones para convertir. La chance más clara la tuvo Julián López, quien remató violentamente y Agustín Marchesín desvió la pelota al tiro de esquina.

Por su parte, Boca registró pocos avances nítidos y apenas dispuso de dos disparos de Juan Barinaga, que tuvieron un bajo peligro ya que Felipe Zenobio intervino en ambas ocasiones sin complicaciones.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dispuso que tras el triunfo 2-0 sobre River en la Bombonera por el Superclásico, el defensor Nicolás Figal reemplace al suspendido Lautaro Di Lollo y que el mediocampista español Ander Herrera, con un nivel alto en sus últimos ingresos a los partidos, ingrese en lugar de Milton Giménez, ya que el delantero se encuentra al límite de las amonestaciones.

Por su parte, el DT de Tigre, Diego Dabove, resolvió que Julián López juegue por Gonzalo Piñeiro, después de la victoria 1-0 contra Estudiantes de La Plata en la jornada anterior. En caso de derrotar al Xeneize, el Matador asegurará su participación en los playoff del Clausura y en la Copa Sudamericana 2026 por su posición en la tabla anual.

Tras la victoria contra River, el Xeneize aseguró terminar en el segundo puesto de la tabla general, por lo que volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos años, y el ingreso a la fase eliminatoria del campeonato local.

Boca vs. Tigre, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
  • Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y José Romero. DT: Diego Dabove.
