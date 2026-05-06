Boca complicó su clasificación: qué necesita para avanzar en la Copa Libertadores

El Xeneize espera que se den una serie de resultados para asegurar su pase a la siguiente instancia.

Boca sufrió un golpe duro en Ecuador al caer en la noche del martes 1-0 ante Barcelona SC en Guayaquil , por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 . El único gol de la noche lo marcó Héctor "Tito" Villalba, exfutbolista de San Lorenzo, quien aprovechó un contraataque para dejar sin respuestas al equipo argentino y sellar un resultado que cambió el escenario del grupo.

Este jugador de Boca fue catalogado como "el mejor jugador de las inferiores" y hoy se sigue destacando: su historia

El conjunto xeneize no logró imponer condiciones y pagó caro su falta de eficacia en los metros finales, en un partido donde tuvo momentos de dominio pero careció de profundidad. Ahora la derrota lo dejó sin margen de error en una zona que se volvió extremadamente pareja y abierta de cara a las últimas dos fechas.

Tras este resultado, la tabla quedó con Boca, Cruzeiro y Universidad Católica igualados en puntos, mientras que Barcelona se metió nuevamente en la pelea. La diferencia de gol y los enfrentamientos directos empiezan a jugar un papel clave en un grupo donde cualquier detalle puede definir la clasificación a octavos de final.

El panorama obliga ahora al equipo argentino a enfocarse en cerrar la fase de grupos con solidez, especialmente en condición de local, donde deberá hacerse fuerte para no depender de otros resultados en una definición que promete ser ajustada hasta el final.

Qué necesita Boca para clasificar

El camino más directo para Boca es claro: ganar los dos partidos que le quedan como local, ante Cruzeiro y Universidad Católica, en La Bombonera. Con esos seis puntos alcanzaría una línea que le aseguraría la clasificación a octavos sin depender de terceros.

Si no logra puntaje perfecto, el escenario se complejiza. Un triunfo y un empate lo dejarían atado a otros resultados del grupo, mientras que cualquier tropiezo adicional podría obligarlo a depender de la diferencia de gol o incluso dejarlo fuera de la competencia. En este contexto, los cruces entre sus rivales directos también serán determinantes.

Las dos últimas fechas del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 ya tienen cronograma definido y serán decisivas para Boca. La fecha 5 se jugará el martes 19 de mayo, cuando Boca Juniors reciba a Cruzeiro en La Bombonera, mientras que en paralelo Universidad Católica enfrentará a Barcelona SC en Chile. La fecha 6 se disputará entre el 26 y el 28 de mayo, con Boca nuevamente como local ante Universidad Católica en Buenos Aires, y el otro cruce será Cruzeiro vs. Barcelona en Brasil, cerrando así el grupo.

Claudio Úbeda - Boca

Boca suma 6 puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y comparte esa línea con Cruzeiro y Universidad Católica, en una zona extremadamente pareja, mientras que Barcelona quedó con 3 unidades tras ganarle en Guayaquil; el equipo de La Ribera se ubica en la pelea directa por la clasificación pero condicionado por la diferencia de gol y los resultados entre sí.

En este contexto, a Boca le restan dos partidos como local ante los brasileños y los chilenos, encuentros decisivos en los que necesita sumar puntos —idealmente dos triunfos— para asegurar su pase a octavos sin depender de otros resultados en un grupo que se definirá en las últimas fechas.

El cierre del grupo no será sencillo además por el calendario: en medio de estos compromisos decisivos por la Libertadores, Boca deberá enfrentar a Huracán por los playoffs del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional, lo que implica una seguidilla exigente tanto física como futbolísticamente.

Así, Boca se juega su futuro en pocos días y en múltiples frentes. La ecuación es simple pero exigente: hacerse fuerte en casa, sostener el rendimiento y evitar errores en una definición donde cualquier punto puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.