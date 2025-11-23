Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Con la llegada de fin de año, las plataformas de streaming comienzan a renovar sus catálogos con historias que evocan el espíritu navideño. Netflix no es la excepción: cada temporada suma títulos que combinan humor, romance y atmósferas festivas, ideales para quienes buscan contenidos livianos y reconfortantes. En ese marco, una nueva comedia romántica debutó recientemente y ya logró captar la atención del público.
El estreno se posicionó rápidamente entre lo más visto, impulsado por una trama que promete emociones, momentos divertidos y el encanto típico de las producciones ambientadas en Navidad. Su estilo accesible y su tono cálido generaron conversación, donde muchos usuarios destacaron que ofrece exactamente lo que esperan de este tipo de películas: entretenimiento sencillo y una historia que invita a desconectar.
Sinopsis de El encanto del champán, el estreno furor de Netflix
Sydney Price, una ejecutiva de fusiones y adquisiciones, es enviada a Francia para cerrar el trato de la compra de una prestigiosa casa de champán.
Para relajarse, sale en París, donde conoce a Henri y se enamora. La situación se complica drásticamente al saber que Henri es el hijo del fundador de la empresa que ella debe adquirir.
Tráiler de El encanto del champán
Embed - El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix