Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

La película ya se ganó un lugar propio en las preferencias del público, convirtiéndose en una opción ideal para quienes disfrutan del cine festivo durante esta época.

Con la llegada de fin de año, las plataformas de streaming comienzan a renovar sus catálogos con historias que evocan el espíritu navideño. Netflix no es la excepción: cada temporada suma títulos que combinan humor, romance y atmósferas festivas, ideales para quienes buscan contenidos livianos y reconfortantes. En ese marco, una nueva comedia romántica debutó recientemente y ya logró captar la atención del público.

El estreno se posicionó rápidamente entre lo más visto, impulsado por una trama que promete emociones, momentos divertidos y el encanto típico de las producciones ambientadas en Navidad. Su estilo accesible y su tono cálido generaron conversación, donde muchos usuarios destacaron que ofrece exactamente lo que esperan de este tipo de películas: entretenimiento sencillo y una historia que invita a desconectar.

Sinopsis de El encanto del champán, el estreno furor de Netflix

Sydney Price, una ejecutiva de fusiones y adquisiciones, es enviada a Francia para cerrar el trato de la compra de una prestigiosa casa de champán.

Para relajarse, sale en París, donde conoce a Henri y se enamora. La situación se complica drásticamente al saber que Henri es el hijo del fundador de la empresa que ella debe adquirir.

Tráiler de El encanto del champán

Reparto de El encanto del champán

  • Minka Kelly como Sydney Price.
  • Tom Wozniczka como Henri Cassell.
  • Thibault de Montalembert como Hugo Cassell.
  • Sean Amsing como Roberto Salazar.
  • Flula Borg como Otto Moller.
  • Astrid Whettnall como Brigitte Laurent.
  • Xavier Samuel como Ryan Garner.
  • Mitchell Mullen como Marvin Roth.
  • Maeve Courtier-Lilley como Skyler Price.
