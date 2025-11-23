Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños La expectativa en torno al evento creció a medida que las imágenes y comentarios empezaron a multiplicarse.







Leé todo sobre el casamiento del año Pexels

Un actor y humorista argentino celebró recientemente una boda memorable. La ceremonia reunió a importantes figuras de su entorno.

Coco Sily y Chimi Meza se casaron el 16 de noviembre en Berazategui, en una ceremonia emotiva que reunió a sus afectos más cercanos.

El casamiento fue oficiado por el padre César Rockero, amigo de la pareja, quien destacó la conexión y emoción del momento.

La participación de los hijos y un mensaje de Lizy Tagliani sumaron momentos especiales a la celebración. El mundo del espectáculo argentino volvió a estar en el centro de la escena tras una celebración que combinó emoción, alegría y una fuerte impronta personal. Un reconocido actor y humorista del país vivió recientemente la boda con la que siempre había soñado, un evento que sorprendió por sus detalles y reflejó fielmente su estilo. La noticia rápidamente comenzó a circular y cautivó a sus seguidores.

La ceremonia, que reunió a familiares, amigos y colegas del ambiente, se convirtió en un momento muy especial no solo por su despliegue, sino por el significado que tuvo para el protagonista. Su historia personal, marcada por años de trabajo y un vínculo muy querido por el público, hizo que este paso fuera aún más trascendente.

Cómo fue la boda de Coco Sily y Chimi Meza -Coco Sily y Chimi Meza - Casamiento El domingo 16 de noviembre, Coco Sily y Chimi Meza coronaron casi dos años de relación con una ceremonia cargada de emoción y demostraciones de afecto.

La boda tuvo lugar al mediodía en un salón de eventos de Berazategui y la celebración se extendió durante todo el día. Hacia las 12, los invitados fueron llegando al espacio elegido por la pareja para formalizar su unión. Para Coco, Berazategui no era un sitio ajeno: ya había llevado allí su espectáculo La Catedral del Macho en 2014 y 2018, pero esta vez la ciudad tenía otro significado, ya que se convertía en el escenario del inicio de una nueva etapa.

El casamiento estuvo a cargo del padre César Rockero, amigo de ambos, quien destacó lo emotivo y auténtico del momento, además de los discursos de los hijos de la pareja. También hizo referencia a Lizy Tagliani, una de las madrinas, quien envió un video especial para la ocasión.

-Espectáculos - casamiento En cuanto a la estética de la boda, Chimi llegó a bordo de un auto deportivo y lució un vestido blanco con falda amplia de tul y escote recto. Llevó un largo velo que dejaba ver el tatuaje que tiene en la espalda, y completó su look con un ramo de flores blancas y un peinado alto que resaltaba su alegría. Coco optó por un estilo clásico: smoking negro, camisa blanca y moño oscuro, acompañado por un clavel blanco en el ojal como detalle distintivo.