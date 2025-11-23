Boca domina contra Talleres y le gana 2-0 en la Bombonera por los octavos de final del torneo Clausura 2025 El Xeneize recibe al equipo dirigido por Carlos Tevez y busca avanzar a los cuartos de final, donde espera Argentinos Juniors. Los goles fueron convertidos por Miguel Merentiel. Agustín Marchesín atajó un penal para el conjunto de Claudio Úbeda. Por







Boca recibe a Talleres en la Bombonera. NA/Damián Dopacio Boca recibe a Talleres en la Bombonera. C5N

Boca le gana 2-0 a Talleres en la Bombonera con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. El arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, le atajó un penal a Mateo Cáceres sobre el final del primer tiempo.

El Xeneize busca estirar su racha de cuatro triunfos consecutivos y meterse en la siguiente ronda, mientras que el equipo de Carlos Tevez pretende dar el golpe y avanzar a los cuartos de final. En caso de que igualen en el tiempo regular, se jugará un suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, el cruce se definirá por penales. El árbitro es Sebastián Zunino y el ganador del partido enfrentará en los cuartos de final a Argentinos Juniors.

Talleres sorprendió a Boca en los primeros minutos del partido, impuso las condiciones a través de un juego directo y logró generar varias situaciones de gol desde afuera del área del Xeneize especialmente con sus mediocampistas, como un remate de Juan Carlos Portilla que salió desviado por muy poco y otro de Ulises Ortegoza, que se fue lejos de Marchesín.

Por su parte, el equipo de Claudio Úbeda buscó reaccionar con una chance clara de Milton Giménez luego de un pase de Merentiel, pero su remate no tuvo una buena dirección. Luego, Ortegoza contó con una buena posibilidad dentro del área y Marchesín tapó su disparo.

En tanto, Merentiel abrió el marcador de cabeza a los 27 minutos luego de un cabezazo de Di Lollo en la línea del arco de Talleres.