Boca domina contra Talleres y le gana 2-0 en la Bombonera por los octavos de final del torneo Clausura 2025

Boca le gana 2-0 a Talleres en la Bombonera con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. El arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, le atajó un penal a Mateo Cáceres sobre el final del primer tiempo.
El Xeneize busca estirar su racha de cuatro triunfos consecutivos y meterse en la siguiente ronda, mientras que el equipo de Carlos Tevez pretende dar el golpe y avanzar a los cuartos de final. En caso de que igualen en el tiempo regular, se jugará un suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, el cruce se definirá por penales. El árbitro es Sebastián Zunino y el ganador del partido enfrentará en los cuartos de final a Argentinos Juniors.
Talleres sorprendió a Boca en los primeros minutos del partido, impuso las condiciones a través de un juego directo y logró generar varias situaciones de gol desde afuera del área del Xeneize especialmente con sus mediocampistas, como un remate de Juan Carlos Portilla que salió desviado por muy poco y otro de Ulises Ortegoza, que se fue lejos de Marchesín.
Por su parte, el equipo de Claudio Úbeda buscó reaccionar con una chance clara de Milton Giménez luego de un pase de Merentiel, pero su remate no tuvo una buena dirección. Luego, Ortegoza contó con una buena posibilidad dentro del área y Marchesín tapó su disparo.
En tanto, Merentiel abrió el marcador de cabeza a los 27 minutos luego de un cabezazo de Di Lollo en la línea del arco de Talleres.
Úbeda dispuso que luego del triunfo 2-0 sobre Tigre en la última jornada del Clausura, Di Lollo reemplace a Nicolás Figal luego de cumplir la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y que Giménez ingrese por Ander Herrera, luego de que el delantero no jugara contra el Matador ya que una amonestación lo hubiera dejado afuera de este partido, por lo que había sido preservado.
Por su parte, Tevez resolvió que Juan Camilo Portilla reemplace a Gabriel Báez luego del empate 0-0 con Instituto en uno de los clásicos de Córdoba.
Los goles de Boca a Talleres por el torneo Clausura 2025
Boca vs. Talleres: formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Ángel Navarro; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza; Rick y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.