Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

El arquero del Xeneize se impuso en los doce pasos y bloqueó el remate de Mateo Cáceres en la Bombonera, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025.

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Captura de TNT Sports

El arquero de Boca, Agustín Marchesín, atajó un penal contra Talleres en la Bombonera, en el marco del partido que se llevó a cabo este domingo por los octavos de final del torneo Clausura 2025.

Se jugaba el minuto 43 del partido entre Boca y Talleres, cuando Augusto Schott trepó sobre el sector derecho del ataque de la T, lanzó un centro y la pelota pegó en la mano de Exequiel Zeballos, por lo que el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal.

