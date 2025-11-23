Lionel Messi metió un golazo de cabeza, hizo 3 asistencias y puso al Inter Miami en la final del Este El capitán del Inter abrió el marcador y aportó tres asistencias en la goleada ante Cincinnati. El equipo de Mascherano jugará la definición de la Conferencia frente al ganador de New York City–Philadelphia. Por







Lionel Messi metió un golazo de cabeza, hizo 3 asistencias y metió al Inter Miami en la final del Este

Con una actuación de alto vuelo de Lionel Messi, Inter Miami goléo 4-0 al FC Cincinnati y se clasificó a la final de la Conferencia Este de la MLS. En el TQL Stadium, el rosarino destrabó el partido con un cabezazo y sumó tres asistencias, una para Mateo Silvetti y dos para Tadeo Allende.

El equipo de Javier Mascherano llegó a esta instancia después de haber eliminado a Nashville SC y encontró en su capitán el hilo conductor para un partido que nunca estuvo en disputa.

Con este resultado, Inter Miami avanzó a la final del Este, donde aguarda por el ganador de la serie entre New York City FC y Philadelphia Union. Por su parte, Messi batió un nuevo récord al alcanzar las 1.300 intervenciones goleadoras en su carrera, con 896 goles y 404 asistencias.