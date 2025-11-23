23 de noviembre de 2025 Inicio
Invitó a una chica a salir y ella lo rechazó con un mensaje redactado por ChatGPT

La joven copió y pegó la respuesta, y la envió sin editarle ni una coma, dejando el texto "tal cual" fue generado.

Frialdad y automatización en los códigos de citas modernos.

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la comunicación cotidiana generó un momento viral en redes sociales: un joven fue rechazado por una mujer a través de un mensaje de texto generado por ChatGPT. El caso fue destacado por la confirmación de que la usuaria envió la respuesta automática "sin editar".

La viralización del suceso tuvo su punto de partida en la red social X, donde una usuaria original comentó de forma humorística la creciente dependencia de la IA en asuntos íntimos: "La amo a la que está al lado mío en el bondi preguntándole al chat gpt si debería separarse del novio jajajajaja país a la deriva". El comentario rápidamente captó la atención de otros internautas.

La anécdota escaló de interés cuando otro usuario citó el tuit original para revelar su propia experiencia. "A mí una me rechazó con un mensaje generado con chat gpt. Encima lo mandó sin editar", escribió el joven, adjuntando la prueba del mensaje que le había sido enviado tras proponerle una cita.

La captura de pantalla reveló el mensaje de rechazo, pulcramente redactado con la formalidad típica de un modelo de lenguaje. El texto, sin alteraciones, comenzaba con una cortesía y luego declinaba la invitación: "Hola (nombre), quería agradecerte por la salida del otro día y por el detalle del chocolate, fue un gesto muy lindo de tu parte. Sos una persona buena onda, pero siento que no tenemos la conexión que busco en este momento. Prefiero ser honesta para no generar expectativas…".

mensaje ChatGPT

El aspecto que más llamó la atención y desató el debate en línea fue la aparente falta de esfuerzo de la remitente, al confirmar el joven que copió y pegó la respuesta de la IA sin cambiar ni una coma, dejando el texto "tal cual" fue generado. Este hecho alimentó el debate humorístico sobre la frialdad y automatización en los códigos de citas modernos.

La publicación alcanzó una rápida difusión, sumando más de 20 mil "Me gusta" y superando los 600 retweets en pocas horas.

