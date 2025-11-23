El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

La actriz se muestra cada vez más cercana a su compañero de rodaje de “Teacher I’d like to f…”. ¿Confirmación en puerta o coqueteo con la prensa por el proyecto cinematográfico?

Desde su escandalosa separación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi no volvió a hablar de su vida privada, pero la vinculan en el último tiempo con un compañero de elenco de su nuevo proyecto laboral.

La actriz está en pleno rodaje de Teacher I’d like to f…, y aprovecha cada rato para compartir cómo pasa las horas laborales y no laborables con el rapero Seven Kayne, su compañero de trabajo, y ahora, compartió un video junto al artista alimentando aún más los rumores de romance .

En sus redes sociales, Accardi compartió un breve video en el que se la puede ver tocándole el hombro al joven, pidiéndole que se de vuelta para la cámara , el blanco y negro con el emoticón de una cámara dando a entender que están en rodaje.

En la historia, que el cantante también compartió, se los ve juntos y con mucha química , pero lo que llama la atención es la canción que eligió para la publicación. La letra dice: “A tu lado mi futuro...” .

Aunque ninguno de los dos blanqueó la relación, ellos juegan en redes compartiendo momentos juntos mostrando la buena onda entre ambos. ¿Confirmación en puerta o coqueteo con la prensa?

La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

La actriz Gimena Accardi apareció en una foto junto a un joven y finalmente se supo que era parte de una producción que protagoniza la exmujer de Nico Vázquez y que se estrena próximamente.

La artista es parte de un drama erótico llamado Tilf (Teacher I´d like to fuck), sobre una relación amorosa entre una profesora y un alumno, que protagoniza junto a Seven Kayne. La mediática alentó el rumor de romance con el cantante de trap, reconocido amigo de Duki, y cuyo nombre verdadero es Joaquín Cordovero.

Accardi comparte la codirección con su socia creativa, Agustina Navarro, formando una dupla autoral para una narrativa compleja y adulta. Si bien todavía no se dio a conocer cuál es, se emitirá por una plataforma de entretenimientos a nivel global.