Robaron la bicicleta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

La instalación que Netflix montó en Buenos Aires para anticipar la quinta temporada quedó incompleta tras el robo del icónico rodado.

La campaña para recibir la quinta y última temporada de Stranger Things en la Ciudad de Buenos Aires terminó atravesada por un hecho insólito que desarmó la escena en cuestión de horas.

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 
La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Netflix había montado una intervención urbana que recreaba el clima de Hawkins, con escenografía, guiños visuales y objetos emblemáticos de la serie. Pero uno de esos elementos, el más simbólico, desapareció sin aviso: la bicicleta de Will Byers fue robada en las últimas horas.

La instalación ocupaba un punto estratégico de la Ciudad y funcionaba como anticipo del estreno de la primera parte de la temporada final, prevista para este miércoles. La réplica del rodado, que en la trama funciona como la primera pista de la desaparición del personaje en el inicio de la serie, era el foco de atención del set promocional. Su ausencia dejó la puesta incompleta y expuesta a las fotos que rápidamente inundaron redes sociales.

El episodio escaló en minutos. En X e Instagram, los seguidores mezclaron quejas por el acto vandálico con burlas sobre el “toque porteño” que terminó condicionando la acción de marketing. Otros, más escépticos, especularon con que el hurto formara parte de la propia estrategia de la plataforma, aprovechando el impacto viral que generó la escena intervenida.

Mientras tanto, la expectativa por el cierre de Stranger Things sigue en alza. La primera entrega de la última temporada se estrenará este miércoles.

