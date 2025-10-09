9 de octubre de 2025 Inicio
Jorge Brito asistió a la Bombonera para dar el último adiós a Miguel Ángel Russo

El presidente de River se dirigió al estadio de Boca, en el marco del velatorio del DT luego de su fallecimiento. Luego, dialogó con Juan Román Riquelme.

Por
Jorge Brito le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Captura de TyC Sports

El presidente de River, Jorge Brito, asistió a la Bombonera para darle el último adiós al entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a sus 69 años mientras atravesaba una internación domiciliaria y conmocionó al mundo del fútbol.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

Brito estuvo en el estadio de Boca junto al vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel, en representación del Millonario en el marco del velatorio del DT. En tanto, luego, dialogaron con el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, y con Raúl Cascini, quien hasta agosto integraba el Consejo de Fútbol del club de la Ribera.

NOTICIA EN DESARROLLO

