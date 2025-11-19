El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..." La mediática le dedicó unas sentidas palabras que revelan la admiración e influencia del ex Gran Hermano en su propia vida.







El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto. Redes Sociales

La hermana del exGran Hermano 2022, Camila "Camilota" Deniz, sorprendió a su hermano Thiago Medina con un video y un mensaje emotivo: "Gracias a vos sentí que pude ponerme en primer lugar".

En plena recuperación del accidente con su moto, la exparticipante de Cuestión de Peso agradeció a su hermano porque la impulsó a ir a un curso de autoyuda: "Te quiero agradecer por haberme invitado al taller”, comenzó.

"Fue algo mágico. Sentí que me liberé de muchas cosas, me encontré conmigo misma. Descubrí una versión más fuerte más libre y más empoderada empoderada“, aseguró en un video.

Embed Thiago estuvo en el estudio de El Trece, en el programa Puro Show, donde pasaron el video que le dedicó su hermana: "Gracias a vos gracias a vos sentí que pudo ponerme en primer lugar".

Camilota mostró en su perfil de Instagram imágenes de un spa, donde se la vio sonriente y relajada: "Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance", reconoció en la publicación.