El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

La hermana del exGran Hermano 2022, Camila "Camilota" Deniz, sorprendió a su hermano Thiago Medina con un video y un mensaje emotivo: "Gracias a vos sentí que pude ponerme en primer lugar".
La mediática le dedicó unas sentidas palabras que revelan la admiración e influencia del ex Gran Hermano en su propia vida.
En plena recuperación del accidente con su moto, la exparticipante de Cuestión de Peso agradeció a su hermano porque la impulsó a ir a un curso de autoyuda: "Te quiero agradecer por haberme invitado al taller”, comenzó.
"Fue algo mágico. Sentí que me liberé de muchas cosas, me encontré conmigo misma. Descubrí una versión más fuerte más libre y más empoderada empoderada“, aseguró en un video.
Thiago estuvo en el estudio de El Trece, en el programa Puro Show, donde pasaron el video que le dedicó su hermana: "Gracias a vos gracias a vos sentí que pudo ponerme en primer lugar".
Camilota mostró en su perfil de Instagram imágenes de un spa, donde se la vio sonriente y relajada: "Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance", reconoció en la publicación.
La relación entre el ex Gran Hermano Thiago Medina y Camilota está marcada por un amor incondicional, la preocupación y la comunicación. Ella lo describió como un vínculo de cariño y complicidad, donde se apoyaron mutuamente. A pesar de la distancia que pudo haber existido tras su separación, la familia se unió para apoyar al joven y a su expareja Daniela Celis durante su internación tras el grave accidente en moto.