Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del domingo 23 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 22 de noviembre de 2025.
Loto Plus: resultado del sorteo 3833 del sábado 22 de noviembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 23 de noviembre de 2025

Números ganadores: 16 - 18 - 19 - 21 - 27 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $1.696.937.067

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $ 2.966.380,96

4 aciertos: 1541 ganadores. Premio: $7.507,39

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 23 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 02 - 14 - 18 - 19 - 36

6 aciertos: Vacante. Premio: $ 3.089.761.511

5 aciertos: 28 ganadores. Premio: $1.377.248,30

4 aciertos: 1743 ganadores Premio: $ 6.637,34

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 23 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 02 - 06 - 17 - 27 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $7.310.347.497

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 23 de noviembre de 2025

Números ganadores: 04 - 06 - 30 - 36 - 40 - 41

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $24.704.059,82

Pozo extra: resultado del miércoles 19 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 02 - 06 -14 -16 -17 -18 - 19 - 21 - 27 - 36 - 40

6 aciertos: 137 ganadores. Premio $948.905,11

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.325 del Quini 6 se realizará del miércoles 26 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $13.400 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

