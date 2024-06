Valentín Barco fue autorizado por Brighton para ser parte de los Juegos Olímpicos de París

El Brighton de Inglaterra autorizó al futbolista Valentín Barco a que forme parte del equipo de la Selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París , que comenzarán el 26 de julio.

Debido a que los Juegos Olímpicos no integran el calendario FIFA, los clubes no se encuentran obligados a ceder a los futbolistas que sean convocados a las selecciones. Por este motivo, se generó incertidumbre por la situación de Barco, aunque finalmente Brighton accedió a cederlo, a la espera de que el entrenador Javier Mascherano dé a conocer quiénes serán los futbolistas de la Selección argentina Sub 23 que jugarán en la cita olímpica.