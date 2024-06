Alejandro Garnacho no será cedido por Manchester United y no estará en los Juegos Olímpicos

A pesar de que el delantero dialogó con Erik ten Hag con el objetivo de ser parte de la Selección argentina Sub 23 en el torneo, finalmente el club inglés determinó no cederlo.

