Gran Hermano: el acercamiento entre Luana y Zunino delante de La Bomba Tucumana

Los participantes tuvieron un breve romance dentro de la casa, pero se separaron y la convivencia se tornó un poco distante. De igual modo, ¿donde hubo fuego, cenizas quedan?

Luana y Zunino bailaron juntos en la tradicional fiesta de los sábado ante la incómoda mirada de La Bomba

Luana Fernández y Franco Zunino tuvieron un rápido flechazo dentro de la casa de Gran Hermano en el que la relación parecía sólida, pero en el último tiempo hubo un notable distanciamiento entre ambos que quedó profundizado con la llegada de Gladys “La Bomba Tucumana”. Sin embargo, en la noche del sábado tuvieron un leve acercamiento. ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?

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Es que, durante la fiesta de los sábados, quedó demostrado que sigue existiendo química entre los dos , aunque también se notó tensión al principio y todo esto sucedió ante la incómoda mirada de la referente de la música tropical argentina.

Los jóvenes participantes fueron elegidos por el propio Big como pareja para bailar frente a sus compañeros y, mientras compartían la pista, todas las miradas se posaron sobre ellos. Si bien al principio la hermanita se resistió y se quedó porque prefería bailar con Emanuel, terminó aceptando.

Al principio se sintió la tensión por todo lo que estuvieron viviendo en los últimos días, pero con el correr de los minutos ambos se mostraron más relajados, aunque ella aprovechó el tema para cantar en voz alta “pero te vas a arrepentir”, ¿con indirecta por la ruptura?

Todo esto sucedió mientras Gladys estaba sentada junto a otros participantes, pero sus gestos dejaron entrever que la situación no parecía gustarle mucho .

Embed A Luana y Zunino les tocó bailar juntos y la tensión se sintió en cada paso



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La propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

Más allá que Gladys “La Bomba Tucumana” desde que llegó comenzó a tener un fuerte acercamiento con Zunino, en las últimas horas se vio una imagen de tensión sexual entre junto a otro compañero de reality haciéndole una propuesta íntima.

La mediática ya había tenido un acercamiento con Manuel Ibero, cuando elogió el perfume que se había puesto la expareja de Zoe Bogach: “Por favor, ponete este el sábado”, sobre un aroma exclusivo de Armani.

Manuel aceptó el halago y detalló: “Se llama Stronger With You, de Armani”. Gladys sorprendió diciendo que también utiliza una fragancia de la misma marca.

Lo que parecía una charla trivial terminó en una propuesta directa de la cantante al influencer: “Para hacer tuc, tuc, tuc, tra”, disparó la artista este jueves en la casa. “Te siento el perfume y después te quiero comer la boca. Tremenda boca tiene... me gustaría que un hombre me bese así”, lanzó.