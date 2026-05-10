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"No soy tímida ni a palos": Danelik se mostró muy cercana a otro participante tras la salida de Brian Sarmiento

En los últimos días, no es la primera vez que la participante se mostró más que cariñosa con su compañero incluso donde intentó besarlo o haciéndole masajes.

Danelik apuró a Zunino y éste la beso en la mejilla. 

Danelik apuró a Zunino y éste la beso en la mejilla. 

Redes sociales

Danelik Galazán quedó con el corazón roto tras la salida de Brian Sarmiento, pero en los últimos días se mostró más cercana a uno de sus compañeros, ¿es solo un juego o ya se olvidó del exfutbolista?

La crisis de pareja de Darin y Bas.
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La tucumana ya suma varias situaciones que tuvieron como protagonista a Franco Zunino, el participante que tuvo un gran distanciamiento con Luana Fernández y ahora se muestra más que cercano con Gladys “La Bomba Tucumana”.

La primera escena donde la participante intentó mostrarse más amistosa y cariñosa fue cuando ambos estaban solos en uno de los ambientes de la casa. Según mostraron las cámaras, Danelik se le tiró encima a Zunino e intentó acercarse para darle un beso, pero lejos de seguirle el juego, el joven se apartó rápidamente y evitó el momento.

Horas después se vivió otro intento de acercamiento cuando el participante de 25 años estaba sentado muy cerca de La Bomba Tucumana, cantando y mirándose de manera cómplice con la cantante, Dane comenzó a darle masajes en la espalda al participante delante de todos.

Ahora, en las redes sociales se volvió viral otro momento en que la hermanita “apura” al joven ante la mirada de Emanuel Di Gioia quien la incentivaba en el juego de seducción y si bien en un principio Franco le dio un beso en la mejilla, ella siguió buscándolo, pero él prefirió alejarse.

“A ver, ¿quién es tímido? Tanto que me decís a mí”, se la escucha decir a ella mientras se pone frente a frente y el oriundo de Berazategui le dice “estoy conociendo a alguien” con una sonrisa. En medio de la arenga de Di Giogia, la tucumana no se achicó y lanzó recitando la canción de La Joaqui: “No soy tímida ni a palo'. Lo que falta de teta', me sobra de gramo'. Si pinta bronca, la re zapateamo'. El que no corre, vuela, ñeri, acá no pestañamo'”. ¿Es solo un juego o Danelik ya se olvidó de Brian?

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Las encuestas anticipan una pelea voto a voto para el próximo eliminado de Gran Hermano

Gran Hermano se prepara para una nueva gala de eliminación este lunes 11 de mayo y como pasa siempre las encuestan anticipan que habrá una definición muy ajustada entre dos participantes.

Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía son los participantes que están en la cuerda floja para abandonar el reality que es conducido por Santiago Del Moro por Telefe.

Con la placa definida, el periodista Fede Bongiorno abrió una encuesta entre sus seguidores de X bajo la consigna: "¿Quién querés que se vaya de Gran Hermano?". La más votada, hasta el momento, fue Daniela de Lucía (35,4%), pero con Franco Zunino bastante cerca (32,8%), lo que hace pensar en una definición mano a mano entre ambos.

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