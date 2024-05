Mascherano confirmó a los jugadores de Boca para los Juegos Olímpicos: qué pasará con Valentini

El entrenador de la Seleccionado Sub 23 dio detalles de la lista preliminar de 50 futbolistas que podrían disputar la competencia olímpica que se desarrollará en Francia del 26 de julio hasta el 11 de agosto.

Mascherano aseguró que desde AFA no le dieron directivas por la convocatoria de los jugadores que tengan conflictos contractuales

A casi dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos , el entrenador de la Selección Sub 23, Javier Mascherano, ya tiene en mente una lista preliminar de 50 futbolistas que podrían jugar la competencia olímpica.

Entre esos nombres, entra la duda de cómo se completará y, si bien no dio nombres propios, sí confirmó los cinco futbolistas de Boca que podrían ser parte de los juegos que se disputarán en Francia.

En esa lista, el Jefecito tiene en mente a Ezequiel “Equi” Fernández, Cristian Medina, Nicolás Valentini, Leandro Brey, cuatro que estuvieron en el Preolímpico, más Kevin Zenón y Luca Langoni.

En ese caso, lo que genera expectativa es qué sucederá con Valentini, quien no está siendo tenido en cuenta en el Xeneize y según trascendió, en las últimas semanas, la AFA no permitirá que sean convocados aquellos futbolistas que mantengan un conflicto contractual con sus instituciones no podrán disputar las competencias olímpicas con la albiceleste.

“Están en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas”, explicó el entrenador de la Sub 23 durante una entrevista con Infobae.

Juveniles Boca Equi Fernández Nicolás Valentini Nicolás Medina Instagram: Boca Juniors

Sin embargo, el Jefecito explicó que no se pueden guiar “por lo que puede llegar a pasar”, por lo que “a partir de lo que sea la lista final, empezaremos a hablar con los clubes”. “Obviamente, nuestro ideal es tratar de tener la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut, mínimo”, completó.

Por otra parte, respecto al caso puntual del defensor del conjunto de La Boca, titular en el Preolímpico, y la posible ausencia por decidió de AFA detalló: “No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20”.

“No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes. Está en la lista de 50, pero bueno... Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar”, analizó.

Cuáles son los partidos que podría perderse los futbolistas de Boca por los Juego Olímpicos 2024

Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la ciudad de París, y durante los primeros días coinciden con el cronograma que tiene Boca para jugar en la Copa Sudamericana.

En ese caso, el problema principal podría estar si el Xeneize no clasifica primero en el Grupo D de la Sudamericana: si queda segundo, el equipo dirigido por Diego Martínez deberá jugar un playoff por el pase a octavos de final frente a un tercero de la Libertadores.

Por lo tanto, la fecha programada para dicho encuentro, está estipulado para lo que será el inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos, entonces los de La Boca no podría contar con ninguno de los citados, piezas fundamentales para la Selección, para una serie clave de la competencia continental.