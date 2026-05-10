Este famoso actor tuvo que aclarar los rumores sobre su crisis de pareja: quién es y qué dijo

El actor respondió sobre los dichos de una ruptura amorosa y explicó la identidad de sus niños que generó tanto revuelo en los últimos días.

Benjamín Vicuña está en el centro de todas las miradas, ya que protagoniza la versión teatral argentina de "Secreto en la montaña" junto a Esteban Lamothe , estrenada el 7 de mayo de 2026 en el Multiteatro de Buenos Aires. Dirigida por Javier Daulte, la obra aborda el romance prohibido entre Jack Twist (Vicuña) y Ennis del Mar (Lamothe) , basada en el aclamado relato. Actualmente, también, se está rodando la película.

Como si eso fuera poco, en medio de una etapa de grandes logros profesionales con este futuro gran estreno Secreto en la montaña y la serie El resto bien , Vicuña decidió enfrentar las especulaciones sobre su vida privada . El actor se refirió a las versiones que hablaban de un distanciamiento con Anita Espasandín y fue tajante al respecto.

Recientemente, circularon fuertes rumores en las redes sociales sobre no solo una supuesta crisis sino que además una separación . Sin embargo, el actor chileno desmintió categóricamente estas versiones esta misma semana.

Sobre la supuesta crisis afectiva , el actor chileno se mostró sorprendido por la información circulante . Ante la pregunta sobre si habían atravesado un mal momento, respondió con firmeza: "No, no sé de dónde salió. Estamos teniendo un vínculo cada vez más fuerte, más sólido, con nuestros hijos, con nuestras vidas ". Además, destacó la armonía que comparten en el día a día al agregar que se están "Acompañándonos, así que no".

Por otro lado, el artista abordó la controversia generada en su tierra natal por los sentimientos de pertenencia de sus pequeños tras lo que contó en el Otro día perdido. Con total sinceridad, planteó su postura sobre el afecto por ambas naciones y remarcó: "Primero, amo a mi país, así como amo a Argentina. Mis hijos nacieron en Chile, pero viven acá hace 10 años". El debate surgió a partir de una charla sobre deportes y la elección de los menores por la selección albiceleste.

benjamin vicuna noviajpg.jpg El gesto de Pampita con Benjamín Vicuña por su nuevo romance con Eli Sulichin

Vicuña recordó cómo se dio el planteo inicial al explicar: "Hablábamos de fútbol y si ellos deciden hinchar por Argentina independientemente de su lugar de origen o si se sienten argentinos…". Cuando el cronista de LAM le preguntó si esta situación le generaba algún tipo de dolor como padre, el actor desestimó cualquier malestar con humor. Lejos de molestarse por la elección de sus herederos, reveló entre risas lo siguiente: "No, me cargan constantemente con Chile".