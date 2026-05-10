El insólito gol en el Ascenso que terminó con una dramática victoria en la última jugada del partido El delantero de Talleres de Remedios de Escaladas aprovechó la salida del arquero de Villa San Carlos quien se confió y no se dio cuenta que tenía atrás al jugador rival. Con un blooper en el medio de dos defensores del club de Berisso, el Albirrojo se quedó con los tres puntos. Por + Seguir en







San Carlos y Talleres de Remedio de Escalada se enfrentaron por la 14° de la Primera B

El fútbol suele dejar a los hinchas con la boca abierta por las buenas jugadas o golazos, pero también por insólitos booplers que se pueden vivir dentro del campo de juego. Y el ascenso de Argentina no fue la excepción este fin de semana: Talleres de Remedios de Escalada ganó por 1 a 0 en la última jugada por un grosero error de su arquero.

La jugada que se volvió viran en las redes sociales se dio en el marco de la fecha 14 de la Primera B tuvo como protagonistas al arquero y dos de los defensores del club de Berisso: en el último minuto del partido, el arquero Tomás Akimenco, que tenía la pelota entre las manos, decidió soltarla para jugar desde abajo.

Sin embargo, no se percató que demasiado cerca tenía a Eugenio Olivera, delantero del Albirrojo, quien, desde atrás, se la robó, entró al área por el costado izquierdo y pateó, pero un defensor del “Cele” se tiró y con lo justo pudo desviar el tiro, pero el balón quedó bollando dentro del área y uno de sus compañeros que corría hacia la línea para evitar el gol, pateó la pelota con la intención de desviarlo al tiro de esquina, pero con la mala fortuna que terminó metiéndola en su propio arco.

Aprovechando la situación, en sus redes sociales, el conjunto que tiene como técnico a Lucas Litch se burló de lo ocurrido y posteo junto al video del insólito gol el comentario “dale que es sábado, che. ¿Salen o se quedan tirados?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubTalleresOk/status/2053253199637729326?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2053253199637729326%7Ctwgr%5Efeb969c4d0b620c2c8bbfa996a02a0f388e92d71%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fel-insolito-gol-que-se-hizo-villa-san-carlos-ante-talleres-de-remedios-de-escalada-nid10052026%2F&partner=&hide_thread=false Dale qué es sábado che



¿Salen o se quedan tirados? pic.twitter.com/qqLJnQGYUe — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) May 9, 2026

Con esta victoria, el equipo de Remedios de Escalada llegó al 5° puesto en la tabla con 25 puntos, mientras que Villa San Carlos quedó 20°, a un punto del descenso.