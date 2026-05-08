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Se separó un famoso futbolista argentino en medio de un escándalo

Aseguran que el jugador habría intentado rehacer el vínculo con regalos millonarios, pero como todo concluyó en malos términos, la ruptura sería definitiva.

Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Redes sociales

Separación, regalos millonarios, unfollows y rumores de terceros en discordia: la historia entre Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz que terminó envuelta en un verdadero escándalo mediático y sitios y programas de espectáculos en España parece haber llegado a su fin.

El zaguero es una pieza clave para el equipo.
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La ruptura, que llega después de apenas siete meses de relación, fue revelada por el periodista español Roberto Antolín durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Y lejos de hablar de una separación tranquila, el comunicador lanzó una frase explosiva: “Han acabado fatal”.

Las alarmas se habían encendido días atrás cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que para muchos ya es sinónimo de crisis definitiva. A partir de ahí comenzaron a multiplicarse las versiones sobre discusiones, distanciamiento y hasta intentos desesperados del futbolista por recuperar a la influencer.

Según trascendió, el futbolista del Chelsea habría intentado recomponer el vínculo con regalos impactantes y millonarios: un auto valuado en 60 mil euros y un viaje a Estados Unidos para Adriana y una amiga. Pero nada habría funcionado.

El escándalo escaló todavía más cuando aparecieron supuestos terceros en discordia. De acuerdo con Antolín, Garnacho podría retomar el vínculo con Eva, la madre de su hija, mientras que Adriana Lobaz ya estaría conociendo a otro futbolista español.

Garnacho y Eva Garcia
Dicen que estarían con ganas de volver a estar juntos.

Dicen que estarían con ganas de volver a estar juntos.

El nombre que comenzó a sonar es el de Sergio Manzano, jugador del Deportivo Illescas. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, el rumor rápidamente explotó en redes y alimentó aún más las especulaciones.

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