No es Carboni: el futbolista con paso europeo que llegó a la Argentina para jugar en 2026 Rosario Central cerró el regreso de un defensor formado en el club que vuelve al país tras varias temporadas en el exterior, con experiencia en ligas europeas y sudamericanas.







Gastón Ávila regresa a Rosario Central tras su paso por Europa y Brasil, cedido desde Ajax con opción de compra. Foto Baires Deportes

Rosario Central acordó la cesión de Gastón Ávila por 12 meses desde Ajax.

El defensor retorna al club después de cuatro años y con opción de compra.

Llega tras su último paso por Fortaleza, donde actuó durante la temporada 2025.

El Canalla refuerza la defensa pensando en la Copa Libertadores 2026. Rosario Central cerró la llegada de Gastón Ávila, el defensor con recorrido europeo que regresó a la Argentina para vestir la camiseta auriazul durante la temporada 2026. El zaguero de 24 años vuelve al club que lo formó tras un acuerdo de préstamo con Ajax, con vigencia hasta diciembre del próximo año.

El arribo del marcador central se da en un contexto de rearmado profundo del plantel rosarino, luego de un 2025 exitoso que terminó con consagración en la Liga por su liderazgo en la tabla anual. Con la mira puesta en un nuevo desafío continental, la dirigencia decidió apuntalar una zona clave del equipo.

Además, el regreso de Ávila coincide con una etapa de cambios en el banco de suplentes. Con Jorge Almirón como nuevo entrenador y la presencia de Ángel Di María como principal referente, Central apuesta por nombres con rodaje internacional y conocimiento del club.

La carrera de Gastón Ávila Formado en las divisiones inferiores de Rosario Central, Gastón Ávila debutó en Primera y luego continuó su carrera fuera del club, con pasos por Boca y una experiencia previa a préstamo en el propio Canalla. En ese ciclo disputó 35 partidos y aportó tres goles, números que lo consolidaron como una opción confiable en la última línea.

Su proyección lo llevó a Europa en 2022, cuando fue transferido al Royal Antwerp y posteriormente a Ajax. En el conjunto neerlandés atravesó una grave lesión ligamentaria que lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo período y frenó su continuidad en la Selección Argentina, donde había sido convocado en 2021.

En la última temporada jugó cedido en Fortaleza, en Brasil, equipo que decidió no ejecutar la opción de compra tras el descenso. Ahora, Ávila tendrá una nueva oportunidad en Rosario Central para relanzar su carrera en un año cargado de objetivos deportivos.