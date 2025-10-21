21 de octubre de 2025 Inicio
Un gigante de Europa busca a Valentín Barco: cuánto podría recibir Boca si se concreta la millonaria venta

El lateral izquierdo, de buen presente en Francia, viene siendo observado por ojeadores desde hace varios partidos. Al Xeneize le podría ingresar una suma millonaria.

Baco es titular en Racing de Estrasburgo yBayer Múnich está disputo a pagar 40 millones de euros

Baco es titular en Racing de Estrasburgo y Bayer Múnich está disputo a pagar 40 millones de euros

Valentín Barco se fue de Brighton y encontró su mejor versión en el fútbol francés. Sus buenas actuaciones hicieron que los clubes más importantes posaron sus ojos en él y ahora uno de los grandes de Alemania quiere sumarlo en su plantilla. El Colo es uno de los jugadores más importantes de Racing de Estrasburgo y una de las figuras de la Ligue 1. Despierta elogios y miradas y, por eso, Bayern Munich quiere sumar al futbolista de 21 años. En caso de concretarse la venta, Boca podría recibir una suma millonaria.

Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

Según indicó el medio local TZ, el lateral izquierdo es seguido de cerca desde hace varios partidos. En la última fecha, brilló nada menos que contra PSG y aportó una asistencia de lujo en el empate 3-3 en Parque de los Príncipes. Este rendimiento incluso hizo que en sus redes sociales, La Ligue le dedicara un posteo especial rindiéndose por su talento: “El cucharón de Valentín Barco… Pero no solo eso”.

Para el conjunto francés, la ficha del argentino ronda 40 millones de euros, una cifra que refleja su presente y rol protagónico en la Ligue 1. Barco, de apenas 20 años, se ha consolidado como una de las revelaciones jóvenes más destacadas del torneo francés. En caso de concretarse el pase, ¿cuánto recibiría Boca?

Valentín Barco Boca

Bayer Múnich pretende a Valentín Barco: cuánto recibiría Boca por la posible venta

Valentín Barco llegó a Racing de Estrasburgo donde el conjunto francés ejecutó la opción de compra de 10 millones y le confeccionó un contrato hasta mediados de 2029.

Aunque Barco se fue libre y en conflicto con el Consejo de Fútbol, al Xeneize le había quedado en aquel entonces una suma cercana a los 300 mil dólares en concepto de derechos de formación.

or lo tanto, si se concreta esta millonaria operación, el Xeneize recibiría una exorbitante suma: si los alemanes pagan 40 millones, Boca percibirá, aproximadamente, 1.200.000 euros por mecanismo de solidaridad (un 3% del total), debido a que el zurdo defendió su camiseta en las Inferiores y Primera entre los 12 y 19 años.

