La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

El Millonario y el Xeneize cuentan con dos futbolistas en la cuerda floja, cada uno. El partido más esperado del semestre se jugará el domingo 9 de noviembre correspondiente a la 15° fecha del Toreo Clausura.

Más allá que en el inmediato tanto River como Boca tiene partidos importantes a disputar, los ojos también están puestos en el Superclásico que se disputará en los primeros días de noviembre. Y para ellos, a lgunos jugadores se tienen que cuidar para no perderse el choque que se disputará en La Bombonera. ¿Qué pasó?

Es que, cuatro futbolistas, dos del Millonario y dos del Xeneize, están al límite de la cantidad acumulada de tarjetas amarillas: Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo . En ese duelo ante Talleres, los defensores dirigidos por Marcelo Gallardo fueron amonestados por cuarta vez y quedaron a solo una más de ser suspendidos por un partido.

Previo al Superclásico, los de Núñez tendrá un partido en el cual ambos centrales tendrá que jugar sin ser amonestados para no perderse el choque ante Boca.

Por su parte, los dirigidos por Claudio Úbeda también cuentan con dos futbolistas que acumulan cuatro amonestaciones, pero corren con la ventaja que tiene un partido más , por lo tanto, si son amonestados llegarán limpios para la anteúltima fecha del Torneo Clausura.

El campeón el mundo fue amonestado el último fin de semana en la derrota contra Belgrano, pero en el mundo Boca despertó el enojo porque durante el choque nadie se dio cuenta, sino que se enteraron en las últimas horas cuando el árbitro entregó el informe final.

El capitán vio la amarilla tras un contragolpe del Pirata en el que Dóvalo estaba de espaldas al 5, que a la pasada parece tocar de atrás a Lucas Passerini. La jugada continuó y cuando la pelota se detuvo, el árbitro decidió amonestar a Paredes por una falta que le resultó muy difícil de ver en la dinámica del juego. Por eso el enojo y también porque el capitán alcanzó las cuatro amarillas.

Paredes - Di Lollo

Cuáles son los partidos que jugarán River y Boca previo al Superclásico

El Superclásico se jugará en la 15° fecha del Torneo Clausura, pero Boca tiene dos choques previos a este encuentro, mientras que River solo uno.

El Xeneize deberá jugar el próximo lunes 27 el postergado ante Barracas Central en condición de visitante, correspondiente a la 12° fecha, encuentro que fue suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo. Mientras que el domingo 2, visitará a Estudiantes de La Plata.

Por su parte, el Millonario en la 14° fecha jugará en condición de local contra Gimnasia de La Plata.