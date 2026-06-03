3 de junio de 2026 Inicio
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Un ídolo de Boca opinó sobre quién debería ser el nuevo DT y sorprendió a todos

Un destacado exfutbolista del Xeneize expuso su candidato para reemplazar a Claudio Úbeda, quien dejó de ser el entrenador tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Boca buscará realizar un buen segundo semestre del año.
Boca buscará realizar un buen segundo semestre del año.

El exfutbolista y exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, Mauricio "Chicho" Serna, afirmó que la dirigencia del club debería intentar volver a contratar a Guillermo Barros Schelotto como entrenador del equipo, después de la salida de Claudio Úbeda. Además, advirtió que los futbolistas y el DT "tienen que estar convencidos de que tienen que ganar la Sudamericana y el torneo argentino".

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
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En diálogo con ESPN, Serna remarcó las características con las que debería contar el próximo entrenador de Boca: "Tenemos que buscar un técnico que potencie la nómina actual, fomentar los juveniles y que sea valiente. Tiene que tener la personalidad para exigir, tomar decisiones y conseguir resultados. Hoy hay que buscar un entrenador de personalidad y de nombre".

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En tal sentido, enumeró los director técnicos que lo entusiasmarían, aunque priorizó a Barros Schelotto: "Guillermo, Palermo, Tevez, el Turco Mohamed y Gareca, pero el abanico no es muy grande. Las primeras son tres opciones muy grandes. Para mí, el primero sería Guillermo". El Mellizo condujo al equipo entre 2017 y 2018, etapa en la que ganó dos títulos locales y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, en la que perdió con River.

Por otro lado, el exmediocampista colombiano analizó la salida de Úbeda del Xeneize y la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores: "Era lógica la salida. En un club tan grande, donde hay tanta ambición, tanta ilusión, pasa. Cuando no se cumplen los objetivos de la séptima, ocurre. Es un golpe muy fuerte para los futbolistas y el club haber quedado afuera. El mundo Boca quiere la séptima Libertadores, y es otro año que pasa. Esto genera una obligación muy grande para Boca".

La salida de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Boca oficializó que el entrenador Claudio Úbeda dejó el cargo debido a que el club no le renovará el contrato, que vencía el 30 de junio. Ahora, el Xeneize buscará a su reemplazante de cara al segundo semestre del año, en el que el equipo jugará el Torneo Clausura 2026, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En un comunicado, la institución presidida por Juan Román Riquelme confirmó la salida del exayudante de Miguel Ángel Russo y expuso su gratitud: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

El Sifón llegó al club de la mano de Russo como ayudante de campo, pero tras su muerte, el exfutbolista de Racing asumió el cargo en octubre de 2025. Desde entonces, su ciclo tuvo altas y bajas en el juego y el vínculo con los hinchas, que terminó en la reciente e histórica eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

En total, Úbeda dirigió 34 partidos, con una efectividad del 59,80%: 18 victorias, 7 empates y 9 derrotas, pero no logró cosechar ningún título.

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